Marchas y bloqueos HOY 13 de mayo en CDMX: así será la movilidad este miércoles

Marchas CDMX 13 de mayo Alrededor de ocho concentraciones y dos rodadas ciclistas se realizarán en la Ciudad de México este miércoles 13 de mayo.

Las afectaciones tras el complicado clima del día de ayer podrían no ser las únicas complicaciones que padecerá la Ciudad de México este miércoles 13 de mayo, debido a que se llevarán a cabo algunas concentraciones sociales y eventos deportivos en la capital a lo largo del día.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán alrededor de ocho concentraciones entre la mañana y la tarde, además de una marcha programada y 10 eventos de esparcimiento; a estos eventos se añadirán dos rodadas ciclistas.

¿Dónde y a qué hora serán las movilizaciones hoy martes 10 de febrero?

Las concentraciones de este día se realizarán principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan al pueblo capitalino que anticipen sus trayectos en caso de transitar por esta zona y áreas aledañas.

No obstante, algunas de estas movilizaciones también se llevarán a cabo en otras alcaldías, por lo que la agenda de este 13 de mayo luce de la siguiente forma:

Cuauhtémoc

Marcha de la Comunidad Politécnica, quienes realizarán un paro de 36 horas para acudir a la manifestación de este miércoles y entregar el pliego petitorio en el que exigen reconocimiento del movimiento estudiantil, destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades, entre otras demandas de transparencia y lineamientos.

Concentración del contingente: La movilización comenzará a las 11:50 hpras. El contingente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se reunirán en la estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, línea 6 del Metro CDMX .

La movilización comenzará a las El contingente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se reunirán en la estación “Ferrería/Arena Ciudad de México”, . Marcha: Estudiantes iniciarán la marcha a las 13:00 horas .

Estudiantes iniciarán la marcha a las . Punto de encuentro: Plaza de Las Tres Culturas.

Plaza de Las Tres Culturas. Destino: Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, los Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas.

Mientras que la concentración de las Maestras de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata del Estado de México se llevará a cabo en:

Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, será durante el día sin hora establecida de inicio o término.

Otras de las concentraciones en la alcaldía Cuauhtémoc serán:

Plataforma 4:20 en el Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael a las 12:00 horas de este 13 de mayo.

en el Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael a las de este 13 de mayo. Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa, quienes iniciarán a las 11:00 horas en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. Medellín No. 33, Col. Roma Norte.

Coyoacán

El movimiento Polakas x Palestina llevará a cabo una concentración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria a las 11:00 horas de este miércoles.

Álvaro Obregón

La asociación Amigos del Refugio Franciscano se concentrarán en los Juzgados de Distrito en Materia Penal Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel a las 10:00 horas de esta mañana, quienes exigen un alto a las presuntas irregularidades y conductas arbitrarias que han llevado el caso del Refugio Franciscano A.C. a una situación de opacidad judicial, impidiendo el regreso de los animales a su hogar.

Xochimilco

En esta alcaldía se realizará la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, la cual iniciará a las 10:00 horas en Casa del pueblo Tlamachtiloyan Adolfo López mateos No.323, Bo. San Juan Moyotepec, Pueblo de San Gregorio Atlapulco.

La asamblea tiene por objetivo exigir a la Secretaría de Gestión Integral del Agua que detengan las obras y garanticen la seguridad del pueblo en temporada de lluvias.

¿Habrán rodadas ciclistas en CDMX hoy miércoles 13 de mayo?

Según la agenda difundida por al Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos rodadas están programadas para este miércoles en dos diferentes alcaldías, mismo horario.

Cuauhtémoc: Letras de Tlatelolco , en Av. Paseo de la Reforma, Colonia Tlatelolco.

, en Av. Paseo de la Reforma, Colonia Tlatelolco. Gustavo A. Madero: Destino al Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios s/n, Colonia Santa Isabel Tola.

Ambas rodadas iniciarán a las 20:30 horas de este miércoles, de modo que las autoridades recomiendan anticipar trayectos y verificar rutas alternas para evitar retrasos.