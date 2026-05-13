Mega fuga colapsa Avenida Tláhuac y deja decenas de viviendas afectadas en Iztapalapa





Una ruptura en la red hidráulica de la alcaldía Iztapalapa provocó una mega fuga de agua que convirtió varias calles de la colonia Ampliación Los Reyes en cauces improvisados y ocasionó afectaciones en viviendas, negocios y vialidades principales de la zona oriente de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en el cruce de Axayácatl y la calle 5 de Mayo, donde vecinos reportaron un estruendo previo a la salida violenta del agua. La presión generada por la fractura de un ducto de 48 pulgadas levantó parte del pavimento y provocó una corriente que descendió por la pendiente de la vialidad hasta extenderse hacia distintos puntos cercanos.

Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron calles completamente cubiertas por agua y vehículos avanzando con dificultad entre las inundaciones. En algunos tramos, la corriente alcanzó niveles similares a los de un arroyo urbano, obligando a peatones a buscar apoyo de policías y personal de Protección Civil para cruzar la avenida.

Mega fuga colapsa Avenida Tláhuac y deja decenas de viviendas afectadas en Iztapalapa

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 30 inmuebles resultaron afectados, entre ellos viviendas y una escuela. Habitantes de la zona señalaron que el agua ingresó rápidamente a domicilios y comercios, dañando muebles, aparatos eléctricos y mercancía.

Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron al sitio para intentar contener la fuga y cerrar válvulas de suministro.

Las labores se concentraron principalmente en la zona de Los Culhuacanes y en los alrededores de avenida Tláhuac, donde también se aplicaron cortes parciales a la circulación vehicular.

Mega fuga colapsa Avenida Tláhuac y deja decenas de viviendas afectadas en Iztapalapa

Vecinos denuncian desperdicio en plena crisis hídrica

La emergencia provocó molestia entre habitantes de Iztapalapa, una de las alcaldías que históricamente enfrenta problemas de desabasto y tandeo de agua. Vecinos señalaron que mientras diversas colonias reciben el suministro de forma limitada, miles de litros de agua potable terminaron desperdiciándose sobre el asfalto.

Testigos relataron que el momento de la ruptura “pareció una explosión” debido a la fuerza con la que emergió el líquido desde el subsuelo. Algunos habitantes aseguraron que el agua comenzó a descender de manera inmediata por las calles inclinadas, formando una corriente que avanzó varios metros y alcanzó viviendas ubicadas en partes bajas.

Los primeros reportes técnicos apuntan a que la falla se originó en una línea primaria de distribución. Versiones difundidas durante la jornada indican que el ducto abastece parte del sistema que conduce agua hacia el tanque de La Estrella, uno de los puntos estratégicos de distribución en la demarcación.

Además de las inundaciones, el incidente generó afectaciones a la movilidad en avenida Tláhuac, particularmente en el tramo comprendido entre Calzada Taxqueña y Eje 8 Sur. Policías capitalinos implementaron desvíos mientras maquinaria y cuadrillas trabajaban para disminuir el flujo de agua y evitar mayores daños.

Infraestructura bajo presión

Habitantes de la zona señalaron que la situación resulta especialmente preocupante porque ocurre en una alcaldía donde numerosas familias dependen del suministro por horarios o del reparto mediante pipas durante temporadas de baja presión.

Hasta la tarde del miércoles, autoridades continuaban realizando maniobras para controlar totalmente la fuga y evaluar las afectaciones provocadas por el reventamiento del ducto.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, vecinos permanecían retirando agua y lodo de sus viviendas mientras exigían una revisión integral de la red hidráulica para evitar nuevas emergencias.