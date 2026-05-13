Presentan 28 murales mundialistas en Nezahualcóyotl

Neza también Juega el Mundial 2026

Como parte del programa “Neza También Juega el Mundial 2026”, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que se llevó a cabo la intervención artística de 28 murales sobre Periférico, en la colonia Valle de Aragón segunda sección, en la avenida Río de los Remedios.

Cerqueda Rebollo explicó que esta actividad tiene el objetivo fomentar la identidad comunitaria, promover la cultura de paz y fortalecer el sentido de pertenencia entre las juventudes, a través del arte urbano. Afirmó que estas acciones son parte de la recuperación y dignificación de espacios públicos en Nezahualcóyotl.

Las autoridades municipales revelaron que dichos murales fueron plasmados por artistas urbanos locales, así como de otros estados del país y de otros países, quienes participaron en un concurso, en el que inscribieron sus diseños inspirados en el municipio y su legado, como sede del Mundial México 86.

Cerqueda Rebollo dio a conocer que dicha intervención comprendió aproximadamente 860 metros lineales de bardas, para la transformación de la imagen urbana del municipio y la generación de espacios más atractivos para las familias.

El alcalde adelantó que después del Mundial habrá una segunda etapa, que contará con otro encuentro de muralismo en algunas otras sedes de Nezahualcóyotl, que también contemplará la entrega de apoyos y reconocimientos.

Por último, las autoridades municipales recalcaron que en este concurso se evaluaron aspectos como creatividad, diseño, complejidad y mensaje de cada mural, premiando a los tres primeros lugares con incentivos económicos.

Giovanna Morales Gómez