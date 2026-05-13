Realizan labores de restauración y limpieza en Ecatepec

Limpia pública en Ecatepec

El gobierno de Ecatepec informó que desde tempranas horas, cuadrillas “Sembrando Camellones” participaron en labores de restauración y mantenimiento urbano como parte del operativo implementado en distintas vialidades del municipio.

Las autoridades municipales explicaron que las acciones incluyeron trabajos de limpieza, desazolve y rehabilitación de áreas públicas, con el objetivo de prevenir afectaciones derivadas de las acumulación de basura y agua.

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno municipal destacó la participación del personal operativo, quienes realizaron labores sobre banquetas, alcantarillas y camellones para mantener en mejores condiciones los espacios públicos de Ecatepec.

El ayuntamiento reiteró que estos trabajos forman parte de las estrategias permanentes de mantenimiento y atención a servicios urbanos en beneficio de la población.

La Crónica de Hoy 2026