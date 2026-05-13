Realizarán el “Mega-Reciclatón” en Naucalpan

Mega-Reciclatón en Naucalpan

El gobierno del Estado de México invitó a la población en general al “Mega-Reciclatón”, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 10:00 horas, en el Parque Naucalli, ubicado en el municipio de Naucalpan.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) informó que esta iniciativa busca que la entidad cuente con entornos más sustentables al realizar acciones ambientales más importantes del año, con la participación de la ciudadanía al llevar sus residuos limpios y separados.

La dependencia estatal explicó que el propósito de la dinámica es intercambiar residuos valorizables como el PET, papel, cartón, aluminio, Tetrapak, tapas, vidrio; así como residuos eléctricos tales como aparatos electrodomésticos (planchas, televisores, hornos, entre otros) y electrónicos (computadoras de escritorio, laptops, monitores, teclados, mouse, tabletas, impresoras, celulares, cargadores y consolas de videojuegos) por productos comestibles, de limpieza, plantas y juegos recreativos sobre temas ambientales.

Las autoridades municipales revelaron que el objetivo del evento es fomentar en la población la economía circular, concibiendo esta como un modelo económico que busca fundamentalmente reducir la contaminación y los residuos generados, al mismo tiempo de aprovechar al máximo los recursos, realizar su correcta disposición y la mejora del medio ambiente.

Finalmente, el gobierno estatal indicó que el mal manejo de los residuos repercute en los recursos naturales y los ecosistemas, y genera como consecuencia problemas de salud en la población; por lo anterior, consideran que es primordial que la población participe en el cuidado y conservación de nuestro entorno natural.

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