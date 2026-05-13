¿Sigue cerrado Constituyentes? Reporte del bloqueo de familiares de personas desaparecidas Conoce si continúa el cierre en Av. Constituyentes por familiares de personas desaparecidas (@OVIALCDMX)

Después de que se registrara un cierre en la Av. Constituyentes este miércoles 13 de mayo, por parte de manifestantes de familiares de personas desaparecidas, la vialidad fue liberada.

De acuerdo con lo informado por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, alrededor de las 14:00 horas, los manifestantes liberaron la circulación de Av. Constituyentes a la altura de Av. de las Torres al Poniente.

Aunque un carril de Av. Constituyentes al Oriente permanecía afectado, a las 16:00 horas este fue liberado, mientras que los manifestantes actualmente permanecen en zona de banqueta.

16:13 #PrecauciónVial | Manifestantes liberan la circulación del carril afectado de Av. Constituyentes a la altura de Av. de las Torres al Oriente y permanecen en el lugar en zona de banqueta. pic.twitter.com/Xt8TQxoSVC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 13, 2026

¿Qué pasó en Av. Constituyentes?

Durante la mañana y la tarde de este miércoles 13 de mayo se registró un bloqueo en la Av. Constituyentes, en la col. Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón, a la altura de Av. de las Torres, por parte de familiares de personas desaparecidas en Mazatlán.

De acuerdo con diferentes reportes, los manifestantes se plantaron frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para exigir la búsqueda y aparición de los 4 turistas desaparecidos en Sinaloa desde febrero de 2026.

El bloqueo en Av. Constituyentes comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana y se mantuvo hasta las 16:00 horas, cuando se desplazaron a la zona de la banqueta frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Hay tráfico en Av. Constituyentes?

Después de que la Av. Constituyentes, a la altura de la Av. de las Torres, permaneciera cerrada por más de cuatro horas debido a un bloqueo de familiares de personas desaparecidas, la circulación en esta vialidad fue restablecida; sin embargo, aún se registra carga vehicular.