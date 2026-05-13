Tlalpan presenta estrategia cultural y turística rumbo al Mundial 2026





La alcaldía Tlalpan presentó el programa “Tlalpan Mundialista”, una estrategia con la que busca posicionarse como uno de los principales puntos de actividad cultural, turística y deportiva durante la Copa del Mundo 2026.

La alcaldesa Gaby Osorio aseguró que la demarcación se encuentra preparada para recibir a visitantes nacionales e internacionales con una oferta que combinará fútbol, cultura, gastronomía y recuperación del espacio público.

La funcionaria detalló que el proyecto contempla la participación de instituciones académicas, empresas privadas, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y autoridades de distintos niveles de gobierno. También señaló que el objetivo es aprovechar el contexto mundialista para impulsar la economía local y promover la riqueza histórica, artística y ambiental de la alcaldía.

Las actividades anunciadas han sido el Festival Futbolero, que tendrá como sede principal el Deportivo Vivanco y formará parte de los 18 festivales organizados en la Ciudad de México. Ahí se prevé la transmisión de partidos, así como actividades culturales, deportivas y gastronómicas durante el torneo.

Además, la alcaldía lanzará la llamada Copa del Barrio, un torneo comunitario que se jugará en 41 canchas rehabilitadas en coordinación con el Gobierno capitalino. De acuerdo con las autoridades, el propósito es llevar el ambiente del Mundial a colonias, pueblos y barrios de Tlalpan.

Otro de los ejes del programa será la intervención artística de espacios públicos mediante la iniciativa “Murales en el Barrio”. Como parte de este proyecto, se contempla la realización del mural más grande de la alcaldía sobre la carretera federal, con temática relacionada con la Copa del Mundo.

La oferta cultural incluirá festivales gastronómicos, teatro, danza, conciertos y actividades vinculadas con las tradiciones de los pueblos originarios. Entre los eventos anunciados se encuentran el Festival Originario, la Feria del Taco, Fogones de México, el Festival del Caldo Tlalpeño y la Guelaguetza, además de presentaciones musicales y exposiciones en distintas sedes del Centro de Tlalpan.

Las autoridades también informaron sobre la creación de un corredor turístico-cultural y de un “Pasaporte Turístico de Tlalpan”, el cual ofrecerá descuentos y rutas para visitantes en restaurantes, comercios y sitios emblemáticos de la demarcación.

Como parte de la infraestructura mundialista, se habilitarán cuatro puntos principales en el Centro de Tlalpan: la Plaza Principal, Casa Frissac, el Museo de Historia de Tlalpan y la Plaza del Bolero. En estos espacios habrá actividades deportivas, exhibiciones culturales, zonas recreativas y experiencias interactivas, incluida una cancha neón con iluminación ultravioleta en Casa Frissac.

En materia de seguridad y movilidad, la alcaldía anunció la estrategia “Mi casa es tu casa”, que contempla operativos de vigilancia, coordinación con Protección Civil y rutas especiales de transporte para facilitar el acceso al estadio y zonas aledañas.

También se dio a conocer que se han realizado trabajos de mantenimiento urbano y prevención de inundaciones, entre ellos la atención de 71 fugas de agua, 779 desazolves y labores de bacheo y rehabilitación de banquetas.