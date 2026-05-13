Venustiano Carranza despliega brigadas de apoyo tras afectaciones por lluvias

La alcaldía de Venustiano Carranza informó que más de mil servidores públicos participaron en labores de limpieza, sanitización y apoyo a viviendas afectadas por las fuertes lluvias registradas en la demarcación.
Los trabajos fueron encabezados por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez e incluyeron atención directa a familias que reportaron ingreso de agua en sus hogares.
La administración también anunció la activación de un seguro para evaluar daños en viviendas y bienes de vecinos afectados por la contingencia, con el objetivo de determinar posibles apoyos económicos.
Asimismo, se instalaron puntos de atención médica con suministro gratuito de medicamentos y personal especializado. Las brigadas realizan recorridos casa por casa para identificar riesgos sanitarios, además de jornadas de vacunación y canalización de personas a centros de salud en caso de requerir atención especializada.
La alcaldía señaló que continuará con trabajos de sanitización en patios y cisternas, así como con la entrega de kits de limpieza, despensas y colchones a familias afectadas por las lluvias.
Finalmente, la alcaldesa indicó que el gobierno local mantendrá las acciones de apoyo y atención a los habitantes de la demarcación durante la emergencia.