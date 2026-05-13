Venustiano Carranza despliega brigadas de apoyo tras afectaciones por lluvias

La alcaldía de Venustiano Carranza informó que más de mil servidores públicos participaron en labores de limpieza, sanitización y apoyo a viviendas afectadas por las fuertes lluvias registradas en la demarcación.

Los trabajos fueron encabezados por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez e incluyeron atención directa a familias que reportaron ingreso de agua en sus hogares.

La administración también anunció la activación de un seguro para evaluar daños en viviendas y bienes de vecinos afectados por la contingencia, con el objetivo de determinar posibles apoyos económicos.

Venustiano Carranza despliega brigadas de apoyo tras afectaciones por lluvias

Asimismo, se instalaron puntos de atención médica con suministro gratuito de medicamentos y personal especializado. Las brigadas realizan recorridos casa por casa para identificar riesgos sanitarios, además de jornadas de vacunación y canalización de personas a centros de salud en caso de requerir atención especializada.

La alcaldía señaló que continuará con trabajos de sanitización en patios y cisternas, así como con la entrega de kits de limpieza, despensas y colchones a familias afectadas por las lluvias.

Finalmente, la alcaldesa indicó que el gobierno local mantendrá las acciones de apoyo y atención a los habitantes de la demarcación durante la emergencia.