La mayoría de obstrucciones en presas son ocasionadas por los residuos que arrojan los habitantes: CAEM

Edomex retira más de 80 toneladas de residuos en presas

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua de la entidad (CAEM) retiró más de 80 toneladas de basura de la presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, y el Río Hondo, en el municipio de Naucalpan, que ocasionaban obstrucciones en el flujo de agua tras las fuertes lluvias de los ultimos dias.

Gran parte de los encharcamientos e inundaciones registrados son consecuencia de taponamientos por desechos como, basura, ropa llantas, entre otros, por lo que la CAEM recuerda a los mexiquenses no arrojar residuos a la vía pública.

Para llevar a cabo estas acciones la Comisión estatal desplegó 25 elementos de Grupo Tláloc, un camión de presión succión, uno de volteo y uno tipo cisterna (pipa), una grúa HIAB y herramientas como pico, palas, lazos, entre otras, ya que estos trabajos se realizan de manera manual.

En la Presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli se retiraron 50 metros cúbicos de residuos sólidos, equivalentes a 25 toneladas de basura, además de 25 llantas de diferentes medidas, electrodomésticos, botellas de pet, ramas y troncos.

Mientras que en el Río Hondo, en Naucalpan, se llevaron a cabo labores de limpieza y desazolve, donde fueron extraídos 112 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 56 toneladas de basura.

La CAEM mantiene monitoreo permanente en puntos y vialidades susceptibles a afectaciones derivadas de las lluvias, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población y reducir riesgos.