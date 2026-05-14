Benito Juárez activa Operativo de Lluvias 2026 para prevenir inundaciones

La alcaldía Benito Juárez puso en marcha el Operativo de Lluvias 2026 con el objetivo de prevenir inundaciones, atender emergencias y proteger a los vecinos durante la temporada de precipitaciones que se extenderá hasta noviembre. Autoridades informaron que distintas áreas de gobierno trabajarán de manera coordinada para responder ante cualquier contingencia derivada de las fuertes lluvias previstas para este año.

Durante el arranque oficial del operativo, el alcalde Luis Mendoza destacó que la alcaldía ya se encuentra preparada para enfrentar las lluvias, luego de que el año pasado se registraran tormentas atípicas que provocaron afectaciones en diversas colonias. Señaló que uno de los principales objetivos es actuar de manera preventiva para evitar riesgos a la población.

El director general de Servicios Urbanos, José Riquillo, explicó que participarán brigadas de operación hidráulica, arbolado, limpia, protección civil y seguridad ciudadana, además del programa Blindar BJ360. Indicó que se cuenta con equipos especializados para desazolvar coladeras y tuberías, así como vehículos de emergencia y brigadas que estarán activas las 24 horas.

Las autoridades detallaron que la alcaldía dispone de un sistema de monitoreo capaz de detectar lluvias con hasta 30 minutos de anticipación dentro de la demarcación, lo que permitirá movilizar personal antes de que ocurran encharcamientos o afectaciones mayores.

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en la red secundaria de drenaje. De acuerdo con datos presentados durante el evento, se retiraron 720 toneladas de azolve y se atendieron 984 órdenes de trabajo relacionadas con el sistema hidráulico.

El alcalde Luis Mendoza informó que existen 24 zonas consideradas prioritarias debido a los constantes encharcamientos que se presentan en temporada de lluvias. Entre ellas destacó la colonia Moderna y otras ubicadas en la zona conocida como “la corbata”, donde históricamente se registran mayores afectaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública y en las coladeras, ya que esto provoca obstrucciones que incrementan el riesgo de inundaciones. Señaló que la participación de los vecinos será fundamental para reducir problemas durante las tormentas.

“Cada acción cuenta. Muchas veces una bolsa de basura o desperdicios en las coladeras terminan provocando inundaciones que afectan a cientos de personas”, expresó el alcalde durante su mensaje.

Las autoridades también alertaron que este año podrían caer más de 20 millones de metros cúbicos de agua en la alcaldía, cantidad equivalente a 8 mil albercas olímpicas, por lo que insistieron en la importancia de mantener vigilancia constante y coordinación entre dependencias.

Benito Juárez activa Operativo de Lluvias 2026 para prevenir inundaciones

Esto significa que el mes de noviembre será de estar alerta y mantener en orden la seguridad de los habitantes de la zona. Para atenderlas, la alcaldía de Benito Juárez cuenta con un sistema de monitoreo que permite conocer hasta con 30 minutos de anticipación en qué zona de la alcaldía se presentará lluvia. Se cuenta con cuatro equipos hidrológicos que ayudan a disolver, a destapar coladeras, atarjeas y todo tipo de tuberías invernales. Dos camiones de volteo, dos malacates manuales, una retroexcavadora, tres vehículos de emergencia y atención inmediata, así como tres brigadas conformadas por nueve elementos cada una.

El operativo contempla recorridos permanentes, atención inmediata a emergencias y coordinación con instancias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades del agua.

Además, se pusieron a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas y números de WhatsApp, como el del LIDAR de J360, que es el 800 0500 225, y el número de WhatsApp para reportar emergencias por lluvias y encharcamientos, 55 56 72 37 15, para reportar inundaciones, árboles caídos o emergencias relacionadas con las lluvias.

Tras concluir los mensajes oficiales, autoridades realizaron el banderazo de salida de las unidades de operación hidráulica, protección civil y seguridad que participarán en el Operativo de Lluvias 2026, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias de Benito Juárez durante la temporada de lluvias.