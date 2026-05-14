Vecinos reconocen mejoras en servicios con programa Huixquilucan 24/7

Habitantes de Huixquilucan destacaron las mejoras en atención ciudadana y respuesta a servicios públicos derivadas del programa “Huixquilucan 24/7”, impulsado por el gobierno municipal para atender reportes y necesidades de la población de manera permanente.

El programa, implementado por la administración encabezada por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, busca mantener brigadas activas las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender temas relacionados con alumbrado público, bacheo, fugas de agua, seguridad y mantenimiento urbano.

Vecinos señalaron que una de las principales ventajas del esquema es la rapidez en la atención de reportes ciudadanos, especialmente en casos relacionados con servicios básicos y emergencias menores en distintas colonias del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, el programa permite dar seguimiento continuo a las solicitudes de la ciudadanía mediante recorridos permanentes y trabajo coordinado entre diversas áreas operativas del ayuntamiento.

Habitantes también reconocieron labores enfocadas en el mejoramiento de vialidades, rehabilitación de espacios públicos y mantenimiento del alumbrado, acciones que, aseguraron, han contribuido a mejorar la imagen urbana y la seguridad en diversas comunidades.

El gobierno municipal indicó que “Huixquilucan 24/7” forma parte de una estrategia integral para fortalecer la cercanía con la población y garantizar atención permanente a las necesidades de las y los habitantes del municipio.