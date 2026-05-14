Ecatepec impulsa limpieza y recuperación de espacios públicos con “Sembrando Camellones”

El gobierno municipal de Ecatepec de Morelos continúa realizando labores de limpieza y recuperación de espacios públicos a través del programa “Sembrando Camellones”, estrategia enfocada en mejorar la imagen urbana y generar entornos más seguros para las familias.

Las acciones forman parte de los trabajos impulsados por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien ha señalado que la recuperación de áreas comunes es una prioridad para fortalecer el bienestar y la convivencia en las comunidades del municipio.

Desde tempranas horas, cuadrillas de trabajadores realizaron jornadas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de Ecatepec de Morelos con el objetivo de rehabilitar camellones y mejorar las condiciones de espacios públicos.

Autoridades municipales indicaron que el programa busca no solo embellecer la ciudad, sino también fomentar el cuidado del entorno urbano y promover espacios más dignos y seguros para la ciudadanía.

El gobierno local reiteró que continuará desarrollando labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano como parte de la estrategia para transformar la imagen de Ecatepec de Morelos y fortalecer la calidad de vida de sus habitantes.