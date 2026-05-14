Tres taquerías mexiquenses llevarán el sabor de México a París, Francia

El mejor taco mexiquense

Luego de concursar en la convocatoria organizada por el Gobierno del Estado de México “El Mejor Taco Mexiquense”, tres taquerías de la entidad representarán a México en Francia.

Tacos de Cochinita La Texcoco, de Oswaldo Gutiérrez; Parrilla de Oro “El Jabalí Negro”, de Edgar Oropeza, ambas de Nezahualcóyotl, así como Tacos “La Güera”, de Tlalnepantla, de Diego Romero, viajarán más de nueve mil km para participar del 19 al 25 de mayo en “La Fête de la Cité”, en París, representando el autentico sabor del taco mexicano.

Esta iniciativa fue modificado ante la gran variedad y versatilidad de tacos, así como por la amplia respuesta de participantes a la convocatoria que surge en el marco de la conmemoración por los 200 años de relación bilateral entre México y Francia.

Los finalistas prepararon sus propuestas, demostraron técnica, higiene y dominio en cada etapa de elaboración, desde el montaje hasta la presentación ante el jurado calificador, integrado por la chef Ileana Gómez, directora de Le Cordon Bleu México, y Axel García, representante de la Casa México en Francia.

Además del viaje, los ganadores obtuvieron un reconocimiento oficial, la difusión de su negocio en medios institucionales y culturales, así como oportunidades de promoción y participación en más festivales gastronómicos.