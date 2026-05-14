Vecinos de Álvaro Obregón alertan que Línea 5 de Cablebús se construye en una zona de microsismos

Línea 3 de Cablebús Línea 3 de Cablebús (Adrián Contreras)

Vecinas y vecinos de Álvaro Obregón denunciaron que algunas estaciones de la Línea 5 del Cablebús —que tendrá una longitud de 15.2 kilómetros y contará con 12 estaciones— se construyen en una zona en la que hay problemas de microsismos, principalmente en la zona de Mixcoac.

“Hay fallas geológicas de importante magnitud. La UNAM, ya está realizando algunos estudios para ver qué es lo que está pasando, pero eso para un suelo que va a ser soporte de columnas que van a soportar tanto tonelaje va a ser complicado”, mencionó el vecino Mario.

Los vecinos se presentaron en el Congreso local para exigir ser escuchados, luego de que han solicitado mesas de trabajo y los estudios correspondientes sobre el impacto urbano y de seguridad de la obra, pero han sido ignorados.

“Hay poca claridad nunca se nos consultó y estamos muy preocupados, independientemente de los estudios que se hayan o no se han hecho, la zona es un espacio muy pequeño en la que viven vecinos con suficientes problemas y la construcción del Cablebús en Mixcoac traerá muchísimos más problemas”, afirmó.

Don Mario también destacó que Mixcoac es un pueblo originario que alberga casas muy viejas y parte de su preocupación es, ¿qué va a pasar cuando hagan las perforaciones y se instalen los soportes por los que tiene que pasar el Cablebús?, cuestionó.

Y aseguró que el Cablebús no facilitará ni mejorará la movilidad de quienes viven en la zona de lo que será la estación de Mixcoac.

“No nos oponemos a la modernidad, al contrario, bienvenida, pero hay otros espacios. A un kilometro de distancia de lo que es Mixcoac hay un espacio abierto muy grande, en el que puede instalarse la estación sin que afecte a los vecinos”.

El vecino aprovechó para solicitar que las autoridades visiten la zona, “que vean lo que está pasando a ras de sueldo y tomen una decisión eso que se está planeando ahorita no va a servir de mucho", concluyó Mario.

Panistas los respaldan

Al respecto, el grupo parlamentario del PAN lamentó que existan preocupaciones de los vecinos que vivirán los efectos de la obra todos los días y aseguró que no puede continuar un proyecto de tal magnitud sin que se contemplen.

En este caso son cientos de familias las tienen una preocupación legitima por la ausencia de estudios públicos completos, la falta de claridad sobre los impactos urbanos, viales y de seguridad, así como por la negativa del Gobierno capitalino de abrir espacios reales de diálogo y consulta.

El coordinador de la bancada, Andrés Atayde, aclaró que Acción Nacional no está en contra de mejorar la movilidad en la capital.

Ante la problemática, los panistas propondrán que las personas titulares de la Secretaría de Movilidad, y de Obras y Servicios comparezcan ante el Congreso local para explicar públicamente el proyecto.

“Que presenten los estudios técnicos, que expliquen el proyecto y que atiendan a las ciudadanía. Los grandes proyectos públicos no pueden construirse ignorando a las comunidades en las que impactan los proyectos”, afirmó.

Además expuso que antes de llegar a esta medida se agotaron distintas vías institucionales, incluyendo solicitudes de información, peticiones de mesas de trabajo y exhortos para implementar mecanismos de consulta y participación ciudadana.

“También los vecinos acudieron al gobierno para solicitar información y hasta hoy no hay respuestas claras”, agregó y recordó que en los proyectos de la Línea 2 y 3 del Cablebús sí se realizaron mesas de trabajo.

“No estamos en contra del proyecto, nadie puede estar en contra de mejorar la movilidad de la ciudad. Lo que estamos diciendo es que un proyecto de esta magnitud tiene que construirse con planeación, transparencia y diálogo social”, concluyó la panista.