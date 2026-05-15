Ecatepec inaugura depósito de motos y elimina cobros de grúas y corralón

El Gobierno de Ecatepec inauguró un nuevo depósito de motocicletas confinadas por infracciones de tránsito, como parte de las acciones para combatir la corrupción y transparentar los procesos relacionados con sanciones vehiculares en el municipio.

Durante la presentación del nuevo espacio, autoridades municipales destacaron que uno de los principales objetivos es terminar con los abusos y cobros excesivos que anteriormente enfrentaban los ciudadanos al momento de recuperar sus motocicletas.

En el mensaje difundido por el gobierno municipal, se informó que las personas ya no tendrán que pagar por el servicio de grúas de arrastre ni por la estancia en el depósito vehicular, por lo que únicamente deberán cubrir el monto correspondiente a la infracción.

Además, se anunció que durante los primeros cinco días posteriores a la sanción se aplicará un descuento del 50 por ciento en el pago de la multa, medida que busca facilitar la regularización de motociclistas y reducir actos de corrupción.

En el video compartido por autoridades municipales se observa el recorrido por las nuevas instalaciones del depósito, así como la explicación del funcionamiento del sistema de resguardo de motocicletas y los procedimientos para la liberación de unidades.

También se destaca que el nuevo esquema pretende brindar mayor orden administrativo, evitar intermediarios y garantizar que los trámites sean más rápidos y transparentes para la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas bajo la política de “tolerancia cero a la corrupción”, enfocada en mejorar los servicios públicos y recuperar la confianza de la población.

En los últimos años, el municipio ha implementado distintos operativos relacionados con motocicletas para reforzar la seguridad, verificar documentación y prevenir delitos cometidos con este tipo de vehículos.

Con la inauguración de este depósito, el gobierno municipal aseguró que se busca ofrecer un trato más justo a las y los motociclistas, además de evitar cobros indebidos que anteriormente generaban inconformidad entre habitantes de Ecatepec.