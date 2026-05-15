“BJ es y seguirá siendo la alcaldía más segura de la CDMX”, afirma Luis Mendoza

Alcalde de BJ comparece ante el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

“La alcaldía Benito Juárez es y seguirá siendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México y de este país”, así lo afirmó Luis Alberto Mendoza Acevedo, edil de la demarcación, durante la presentación de resultados de su Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México.

Ante medios de comunicación el alcalde aseguró que a 18 meses del inicio de su administración se siente “bien y tranquilo con los resultados.

“No es cinismo, quiero decirles que en la calle las y los vecinos lo ven, el trabajo es constante; no nada más vengo a platicarles sino a demostrarles que se ha hecho con su dinero”.

Mendoza afirmó que la clave para los buenos resultados, es el trabajo en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y la cercanía con la gente.

“En Benito Juárez nos dedicamos a escuchar a las vecinas y vecinos sobre los temas más sensibles para cambiar o transformar una pequeña parte de la vida a través de la alcaldía”.

Fuerzas políticas reconocen buenos resultados

Durante la reunión, los representantes de las distintas fuerzas políticas reconocieron el trabajo de la alcaldía en diversos rubros, principalmente en el tema de seguridad.

El alcalde recordó que inició su Gobierno con el slogan “Orden y Seguridad”, que se ha demostrado no nada más en números, sino en los hechos, en las realidades y en la vida cotidiana de los vecinos.

“La estrategia Blindar BJ360° sigue dando resultados, sigue bajando la incidencia, esto es uno de los logros de las y los vecinos y de la coordinación constante con los demás niveles de gobierno”, señaló.

El alcalde recordó que de acuerdo con cifras del INEGI, la percepción de seguridad aumentó cuatro puntos respecto a abril de 2025, pasando de 79.6 a 83.6 puntos porcentuales. Dichos resultados posicionan a la demarcación como la más segura de la Ciudad de México y la tercera más segura a nivel nacional.

También destacó resultados en materia de servicios urbanos, transparencia, medio ambiente, atención ciudadana y protección civil; puntualizó que se han actualizado con 45 capas el Atlas de Riesgo y es la única alcaldía con ambulancia de terapia intensiva que ofrece el servicio gratis.

Consideró como relevantes tres programas de acción social en beneficio de sectores vulnerables como “Juntos contra el Cáncer”, que benefició a 180 personas; “Regreso a Clases” y “Estancias Infantiles”.

El edil aprovechó para agradecer el apoyo del Congreso de la Ciudad de México al aprobar los recursos para acciones de seguridad en la demarcación.

“Este es un buen momento para asumir, reconocer, atender. Todo el presupuesto que tenemos se va en inversión, se va a quedar. Sabemos lo que implica la responsabilidad que tenemos. Mi trabajo habla de quién soy, cómo soy y para dónde voy”, declaró el alcalde.