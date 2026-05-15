EdoMéx despliega operativo preventivo ante inicio de temporada de lluvias

El Gobierno del Estado de México puso en marcha un operativo especial de prevención y atención de contingencias con motivo del inicio de la temporada de lluvias, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Grupo Tláloc.

Desde el municipio de Naucalpan, autoridades estatales informaron que el operativo contempla labores permanentes de monitoreo, vigilancia y atención de emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

El Grupo Tláloc está integrado por 500 elementos especializados, además de 15 motociclistas encargados de supervisar zonas de riesgo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las autoridades explicaron que la agrupación opera mediante dos contingentes estratégicos. El primero realiza recorridos de supervisión y vigilancia en puntos susceptibles de inundaciones y encharcamientos, además de generar información y alertas tempranas.

El segundo contingente está conformado por personal técnico y operativo especializado en atención ciudadana, quienes cuentan con maquinaria y equipo para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia ocasionada por lluvias.

Como parte del despliegue preventivo, la CAEM instaló 28 campamentos de atención en 20 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Chalco.

También se instalaron bases de atención en municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, San Mateo Atenco, Tultitlán y Valle de Chalco, considerados puntos prioritarios durante la temporada de precipitaciones.

Para atender posibles contingencias, la Comisión del Agua estatal dispone de 135 equipos y maquinaria especializada, entre los que destacan hidroneumáticos, bombas de bombeo, excavadoras, retroexcavadoras, camiones cisterna, camiones de volteo y bombas Thompson de distintas capacidades.

Asimismo, las autoridades señalaron que la coordinación operativa se realiza desde el Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), desde donde se reciben reportes ciudadanos relacionados con lluvias, inundaciones y encharcamientos.

La ciudadanía puede reportar emergencias las 24 horas del día a través de las líneas telefónicas 800-201-2489 para el Valle de México y 800-201-2490 para el Valle de Toluca.

El Gobierno del Estado de México reiteró su compromiso de fortalecer la prevención y salvaguardar la integridad de las familias mexiquenses durante la temporada de lluvias 2026.