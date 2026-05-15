Delfina entrega apoyos a estudiantes que competirán en el “Mundialito Escolar 2026”





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la entrega de kits deportivos a estudiantes de educación básica y media superior que participarán en la fase nacional del “Mundialito Escolar 2026”.

Los apoyos fueron entregados a seis equipos femeniles y varoniles de primaria, secundaria y nivel medio superior. Los kits incluyeron pants, uniformes, calcetas, tenis multitachos y balones.

Los equipos mexiquenses competirán en Guadalajara, Jalisco, y Tepic, Nayarit, a partir del 18 de mayo, en encuentros bajo la modalidad de futbol de 11 jugadores.

Durante el acto realizado en Toluca, la mandataria estatal destacó la importancia del deporte en la formación de niñas, niños y jóvenes, y reconoció el respaldo de madres y padres de familia, docentes y entrenadores.

Delfina entrega apoyos a estudiantes que competirán en el “Mundialito Escolar 2026”

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que en la etapa estatal del torneo participaron más de 2.2 millones de estudiantes de alrededor de 21 mil escuelas de educación básica y media superior.

El gobierno estatal señaló que el “Mundialito Escolar 2026” forma parte de una iniciativa nacional impulsada por el Gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los equipos que representarán al Estado de México son: