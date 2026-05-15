Destinan dos mil 500 paquetes zoosanitarios para erradicación del gusano barrenador en Edomex

Entrega de apoyos para el combate al gusano barrenador en Edomex

La Secretaría del Campo del Estado de México (SeCampo) realizó la entrega de paquetes básicos zoosanitarios en el municipio de Tlatlaya para ganaderos y productores de la región sur de la entidad, a fin de garantizar una atención pronta y adecuada a los afectados por el gusano barrenador del ganado (GBG) durante la temporada de humedad y calor.

La secretaria del Campo, informó que distribuirán dos mil 500 kits zoosanitarios entre productores de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Luvianos, municipios donde se registra la mayor incidencia de esta plaga.

Rojano Valdés explicó que el principal insumo de estos kits es el medicamento Negasunt, utilizado para tratar las miasis provocadas por el gusano barrenador, el cual actualmente presenta escasez debido a la alta demanda en el país.

A su vez, el director general de Sanidad de la SeCampo, Antonio Huerta Alba, hizo un llamado a los productores a no utilizar insecticidas comerciales, gasolina o solventes para eliminar los gusanos, ya que estas sustancias también pueden afectar al ganado. Asimismo, pidió reportar todos los casos detectados a los teléfonos 8007512100 y 55 3996 44 62, incluso cuando los propios productores atiendan a sus animales.

En ese contexto, Huerta Alba anunció que la dependencia estatal instalará un módulo de atención permanente en Tlatlaya, el cual operará en coordinación con el ayuntamiento para recibir reportes relacionados con la plaga de lunes a domingo.

Aunado a esto, el presidente municipal de Tlatlaya, Crisóforo Hernández Mena, enteró que de enero a la fecha se han registrado 76 casos del gusano barrenador en el municipio; sin embargo, señaló que la situación ha podido contenerse gracias al trabajo coordinado entre productores, gobierno estatal y ayuntamiento.

Finalmente, Hernández Mena agradeció los apoyos brindados por el gobierno estatal, como el préstamo de maquinaria con la que se han rehabilitado 160 kilómetros de caminos saca cosecha durante este año.

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