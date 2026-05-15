Priorizan basificación y capacitación en temas de igualdad e inclusión en Edomex

"Día del maestro y la maestra" Edomex

El gobierno del Estado de México destacó la labor de las más de 259 mil maestras y maestros que atienden a una matrícula superior a 4.3 millones de estudiantes en el sistema educativo más grande del país.

En el marco del “Día de la Maestra y el Maestro”, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, enfatizó que en actualmente han otorgado más de 9 mil 200 basificaciones en los subsistemas estatal y federalizado, con el propósito de brindar mayor certeza laboral y dignificar la labor docente en la entidad.

Hernández Espejel puntualizó que la Nueva Escuela Mexicana refuerza una visión más humana de la educación, basada en la inclusión, la comunidad, el pensamiento crítico, el bienestar socioemocional, los derechos humanos y la equidad.

Asimismo, el titular de la SECTI resaltó que, a través del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), han promovido más de 700 acciones integrales para fortalecer la salud mental, la cultura de paz, la igualdad, la inclusión y los derechos humanos dentro de las comunidades educativas.

Finalmente, Hernández Espejel expresó que en este ciclo escolar, más de 25 mil maestras y maestros participaron en capacitaciones sobre igualdad e inclusión; más de 14 mil en acciones de derechos humanos; además de jornadas relacionadas con salud mental, prevención de adicciones, gestión menstrual y cultura de paz. También distribuyeron materiales especializados para el cuidado socioemocional, prevención de la violencia y construcción de entornos escolares seguros.

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