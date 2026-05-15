¿Vas al AIFA? Habra cierres parciales en el Circuitio Exterior Mexiquense y entronque México-Pachuca

Si tienes planeado algún vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, deberás tomar tus precauciones, pues el AIFA anunció cierres parciales en el Circuito Exterior Mexiquense y el entronque México-Pachuca.
Los cierres parciales se realizarán durante la madrugada y comenzarán a partir del lunes 18 de mayo. Esto debido a la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, que está realizando el Gobierno del Estado de México.
Cierres en el Circuito Exterior Mexiquense: ¿Qué tramos serán los afectados?
El cierre parcial del Circuito Exterior Mexiquense afectará el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca, Km 31+320, en ambos sentidos.
Las afectaciones en estas vialidades corresponden a los trabajos realizados para la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, el cual tiene como objetivo conectar los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán con el AIFA.
Horarios y duración de los cierres viales en el Circuito Exterior Mexiquense
Los cierres parciales en el Circuito Exterior Mexiquense comenzarán este lunes 18 de mayo y finalizarán el martes 30 de junio.
Durante esas fechas, los cierres parciales en el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca se realizarán en un horario de 23:00 horas hasta las 05:00 horas de la mañana.
Por lo que, si durante esos días tienes algún vuelo programado alrededor de las horas antes mencionadas, deberás tomar tus precauciones o considerar alternativas viales.
Alternativas viales para llegar a tiempo al AIFA
Si planeas ir al AIFA durante los horarios en los que permanecerá cerrado de manera parcial el tramo del Circuito Exterior Mexiquense, algunas alternativas viales son:
- La Autopista México-Pachuca libre
- Usar el Tren Suburbano que sale de Buenavista y llega hasta el AIFA
#AIFAInforma pic.twitter.com/jr0pYZybl6— Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) May 15, 2026