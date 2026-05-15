¿Vas al AIFA? Habra cierres parciales en el Circuitio Exterior Mexiquense y entronque México-Pachuca Toma tus precauciones para llegar al AIFA; estos son los días en los que habrá cierres en el Circuito Exterior Mexiquense (CUARTOSCURO.COM)

Si tienes planeado algún vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, deberás tomar tus precauciones, pues el AIFA anunció cierres parciales en el Circuito Exterior Mexiquense y el entronque México-Pachuca.

Los cierres parciales se realizarán durante la madrugada y comenzarán a partir del lunes 18 de mayo. Esto debido a la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, que está realizando el Gobierno del Estado de México.

Cierres en el Circuito Exterior Mexiquense: ¿Qué tramos serán los afectados?

El cierre parcial del Circuito Exterior Mexiquense afectará el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca, Km 31+320, en ambos sentidos.

Las afectaciones en estas vialidades corresponden a los trabajos realizados para la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, el cual tiene como objetivo conectar los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán con el AIFA.

Horarios y duración de los cierres viales en el Circuito Exterior Mexiquense

Los cierres parciales en el Circuito Exterior Mexiquense comenzarán este lunes 18 de mayo y finalizarán el martes 30 de junio.

Durante esas fechas, los cierres parciales en el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca se realizarán en un horario de 23:00 horas hasta las 05:00 horas de la mañana.

Por lo que, si durante esos días tienes algún vuelo programado alrededor de las horas antes mencionadas, deberás tomar tus precauciones o considerar alternativas viales.

Alternativas viales para llegar a tiempo al AIFA

Si planeas ir al AIFA durante los horarios en los que permanecerá cerrado de manera parcial el tramo del Circuito Exterior Mexiquense, algunas alternativas viales son: