Vinculan a más de 4 mil estudiantes mexiquenses con empresas internacionales

Vinculación de estudiantes con empresas nacionales e internacionales Edomex

El gobierno del Estado de México informó la vinculación a estudiantes con empresas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de su formación técnica, científica y profesional, a través del modelo de Educación Dual, una estrategia que permite a jóvenes participar en planes de formación dentro de unidades económicas.

Las autoridades estatales aseguraron mantener alianzas con empresas nacionales e internacionales como Robert Bosch México, Nestlé, Ford Planta Cuautitlán, Grupo Sonora Grill, ALPLA México, MAPFRE e IUSA, entre otras compañías de los sectores automotriz, industrial, logístico y tecnológico que participan en la formación de talento especializado.

Asimismo, el gobierno estatal subrayó que dicho modelo se realiza a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). También destacaron el primer lugar obtenido por estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlalnepantla I en el Global Youth Invention Summit 2025, realizado en Singapur, con el proyecto “TZUKAN”; además de 33 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatal (CECyTEM) que, al egresar del pasado ciclo escolar, lograron su inserción laboral en las empresas que se formaron.

Adicionalmente, las autoridades enfatizaron que el modelo dual en Educación Media Superior cuenta con la participación de 4 mil 521 estudiantes en el Estado de México: mil 777 del Conalep, mil 11 del CECyTEM y mil 733 del Bachillerato Tecnológico, quienes combinan la formación académica con experiencias prácticas en empresas y unidades económicas.

En la entidad, la Educación Media Superior atiende a una matrícula de 480 mil 402 estudiantes en seis subsistemas educativos, con 246 planteles y una oferta de 97 carreras técnicas, para ampliar la cobertura y pertinencia de la formación tecnológica y profesional.

La Crónica de Hoy 2026