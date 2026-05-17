CNTE anuncia huelga y movilización para junio en CDMX

Sección 7 de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizará una huelga a partir del lunes 1 de junio de 2026 en la Ciudad de México. Como parte de las actividades programadas, se prevé una marcha que iniciará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, donde los docentes contemplan instalar un plantón y realizar un mitin.

La organización informó que las acciones y movilizaciones posteriores serán definidas diariamente conforme avance la jornada de protesta. Señaló que mantiene diálogo con organizaciones campesinas y sindicatos que han expresado interés en participar en las actividades convocadas.

Previo al paro, la CNTE realizará un Foro Nacional el sábado 30 de mayo en la sede de la Sección 9. De acuerdo con la organización, el encuentro abordará temas relacionados con el ISSSTE y las condiciones de seguridad social de los trabajadores del Estado.

La decisión de convocar a la huelga se produce después de que la CNTE evaluara la respuesta del gobierno federal a su pliego petitorio, presentado anteriormente en un documento de 17 cuartillas. Según representantes del magisterio, la contestación oficial no responde a las principales demandas planteadas por el gremio.

La organización dijo buscar impulsar nuevas negociaciones con autoridades federales en torno a sus demandas laborales. En los próximos días podría definirse el alcance de la suspensión de actividades en escuelas de la capital y otras entidades donde la CNTE tiene presencia.