Detienen a 21 revendedores en “Tecate Emblema 2026″

Detenidos Revendedores detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a 21 personas que fueron captadas cuando revendían boletos en el evento musical “Tecate Emblema”, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en el Estadio GNP, ubicados en la alcaldía Iztacalco.

Como parte de las acciones para la seguridad a las y los asistentes al evento musical, los oficiales realizaron patrullajes de seguridad en las cercanías de las sedes, para así prevenir actos que alteraran el orden público.

Durante esas acciones, los efectivos se percataron que 21 personas, entre ellos 12 menores de edad, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos.

Por lo anterior, los policías detuvieron a las 21 personas, les informaron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición del Juez Cívico.