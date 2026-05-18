Activistas exigen retiro de publicidad ilegal en Periférico y Monte Elbruz

Activistas se manifiestan en Polanco por publicidad ilegal

Activistas contra la contaminación visual exigieron con un bloqueo el retiro de un tótem publicitario colocado en Periférico y Monte Elbruz, en Polanco, al denunciar que incumple la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México y representa un riesgo para la seguridad urbana.

Las organizaciones Unidos contra la Contaminación Visual y Frente contra la Publicidad Ilegal en Ciudad de México señalaron que la estructura no cumple con los supuestos del Artículo 22, que limita la instalación de tótems a predios específicos como centros comerciales, cines, estaciones de servicio, teatros, bancos, auditorios o inmuebles de espectáculos, siempre fuera de Áreas de Conservación Patrimonial.

“El bloqueo se realiza porque hay contaminación orgánica y visual, pero también porque estas estructuras se colocan como si la ciudad no tuviera reglas. No cumplen con lo mínimo de seguridad y nadie explica quién las autorizó, revisamos la plataforma y no tienen permiso de Metrópolis ni aparecen en la Plataforma de Publicidad Exterior”, declaró Mariana Ramos, integrante de Unidos contra la contaminación visual.

Gerardo Morales, presidente de Frente contra la publicidad ilegal, sostuvo que el caso debe ser revisado también bajo los artículos 28 y 29 de la ley, relacionados con licencias, permisos, autorizaciones y obligaciones de mantenimiento para evitar condiciones de alto riesgo.

“Si no hay licencia, si no hay dictamen y si no hay mantenimiento acreditado, entonces no hay discusión: debe clausurarse, por eso exigimos la intervención del Invea y Metrópolis, además está en una jardinera, lo que aumente el riesgo de caída, de seguridad” , afirmó.

Los activistas exigieron la actuación de Metrópolis, así como de la jefa de Gobierno Clara Brugada y del INVEA y pidieron ayuda de la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, para clausurar estructuras de publicidad ilegal.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior, las autoridades han reforzado medidas contra medios prohibidos y publicidad colocada fuera de los supuestos legales, incluidas estructuras no permitidas y anuncios en lugares no autorizados.

Las organizaciones anunciaron que continuarán documentando casos similares para exigir sanciones, retiros y una política más estricta contra la contaminación visual en corredores urbanos de alta exposición.