Impulsan campaña “¡Di No al Coyotaje!” en Edomex

¡Di No al Coyotaje!

El gobierno del Estado de México informó la impulsión de la campaña “¡Di No al Coyotaje!” en los Centros de Servicios Administrativos (CSA), a fin de garantizar atención segura, ágil y gratuita para la ciudadanía.

“El beneficio es que el usuario aquí puede realizar sus trámites con confianza, porque aquí estamos para proporcionarles toda la información de manera clara y con empatía, de tal manera que el usuario se vaya satisfecho con su trámite”, explicó la orientadora de trámites y servicios, Martha Elba Salgado Uría.

Autoridades estatales destacaron que la estrategia es coordinada por la Oficialía Mayor Estatal, en conjunto con la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), para acercar servicios públicos a la población.

Los CSA se ubican en Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo.

En estos espacios se realizan trámites y servicios como control vehicular, recaudación, servicios fiscales y Registro Civil. Además, las salas virtuales permiten realizar trámites digitales como impresión de líneas de captura para tenencia y refrendo vehicular de servicio particular y de carga particular (no flotillas), legalizaciones y apostillado de documentos, impuesto predial de municipios con convenio y multa por verificación extemporánea.

“En la sala virtual, de hecho, en cada Centro hay una sala, para brindar el apoyo a la ciudadanía para que puedan concluir sus trámites de manera correcta”, subrayó el asesor de la sala virtual del CSA de Toluca, Roberto Carlos Martínez Brianti.

Asimismo, facilitan la impresión de CURP; registro inicial a la CUTS; obtención de cita para tramitar el Certificado de No Antecedentes Penales; impresión de Informe de No Antecedentes Penales, certificado de no deudor alimentario moroso y constancia de extravío de objetos o documentos; así como asesoría e informes de trámites y servicios que se ofrecen en los CSA, de manera gratuita.

Las autoridades estatales reafirmaron que la campaña “¡Di No al Coyotaje!”, recalca que ninguna persona servidora pública o externa puede solicitar pagos, favores o dádivas para agilizar gestiones o servicios. Por consiguiente, exhortan a la ciudadanía a identificar al personal autorizado, quien porta chaleco color guinda y gafete oficial del gobierno estatal, ya que toda orientación dentro de los CSA es gratuita. A través del siguiente enlace se pueden localizar las ubicaciones y los servicios disponibles en: https://csa.edomex.gob.mx/.

Finalmente, la autoridad mexiquense invita a denunciar cualquier intento de cobro indebido o irregularidad a través del 800 702 87 70 de la FGJEM. Para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, la Secretaría de la Contraloría pone a disposición el número 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120.

La Crónica de Hoy 2026