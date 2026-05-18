Gustavo A. Madero busca hacer historia con mural gigante rumbo al Mundial 2026

La alcaldía Gustavo A. Madero busca poner su nombre en la historia del arte urbano y del fútbol con un mural monumental que pretende romper un Récord Guinness como el mural histórico de fútbol más grande del mundo pintado completamente con pincel.

Durante una conferencia de prensa realizada en la alcaldía, autoridades, artistas y representantes culturales explicaron que esta obra no solo busca destacar por su tamaño, sino también por el mensaje social y cultural que representa para el norte de la Ciudad de México.

El alcalde Janecarlo Lozano aseguró que este proyecto forma parte de una estrategia para transformar espacios públicos y convertirlos en lugares de convivencia, cultura y paz. Señaló que durante muchos años existió la idea de que el sur de la capital concentraba los proyectos culturales más importantes, mientras que el norte permanecía olvidado.

“El norte de la ciudad también puede tener los mejores espacios públicos, los mejores eventos culturales y las mejores expresiones artísticas”, expresó el alcalde ante medios de comunicación.

El mural está ubicado sobre Avenida Centenario, una de las vialidades más importantes de la demarcación, donde también se realizan trabajos de recuperación urbana, iluminación y mejoramiento de senderos seguros. De acuerdo con las autoridades, además del mural se interviene más de un kilómetro lineal con nueva infraestructura urbana y áreas verdes.

Gustavo A. Madero busca hacer historia con mural gigante rumbo al Mundial 2026

La obra mide más de 200 metros cuadrados y fue elaborada durante aproximadamente 90 días por un grupo de artistas mexicanos. Según los organizadores, cada centímetro fue trabajado a pincel, lo que representa uno de los elementos más importantes para buscar la certificación internacional de Guinness World Records.

Durante la presentación participó Ingrid Paola Medina Borja, enlace representante de Guinness World Records, quien destacó que este tipo de proyectos demuestran cómo el arte puede unir comunidades y generar identidad colectiva.

“Detrás de cada trazo existe memoria, orgullo y trabajo comunitario”, comentó durante su participación.

Por su parte, Gerardo Valenzuela Nava, creador intelectual del proyecto, explicó que el mural narra la historia del fútbol desde sus raíces ancestrales hasta convertirse en un fenómeno mundial. Detalló que la obra mezcla elementos del juego de pelota mesoamericano con la evolución del fútbol moderno en Inglaterra y su llegada a México.

El mural también integra imágenes representativas de la Ciudad de México, como la Basílica de Guadalupe, el Ángel de la Independencia y diferentes estadios emblemáticos del país, entre ellos el Estadio Azteca.

Valenzuela aseguró que el objetivo principal no es solamente celebrar el fútbol, sino demostrar que el arte urbano puede transformar comunidades y generar sentido de pertenencia entre las personas.

“El muralismo no tiene fecha de caducidad. El arte sigue siendo una herramienta para transformar y unir”, expresó.

El creador artístico de la obra, Carlos Badillo Cruz, señaló que el proyecto fue pensado para que cualquier persona pueda disfrutarlo de manera gratuita. Explicó que decidieron utilizar pincel en lugar de aerosol para dar mayor precisión y detalle a la pintura, además de rendir homenaje a la tradición muralista mexicana.

El artista comentó que trabajar en plena vía pública y bajo largas jornadas fue un reto importante, aunque destacó el compromiso de todos los participantes.

En el proyecto colaboraron varios artistas mexicanos, entre ellos José Cruz Pacheco, Andrés Orozco, Francisco Tomás Herrera, Viviane Velázquez Ventura y Cristian Zúñiga Galascán.

Las autoridades señalaron que el mural también busca convertirse en un nuevo punto turístico rumbo al Mundial de Fútbol 2026, ya que la alcaldía Gustavo A. Madero será una de las zonas con mayor presencia de visitantes debido a la cercanía con la Basílica de Guadalupe.

El alcalde explicó que ya se preparan operativos especiales y rutas turísticas para recibir a personas de distintas partes del mundo durante la justa deportiva. Añadió que buscan que los turistas conozcan otros espacios históricos y culturales de la demarcación.

Entre los lugares que pretenden impulsar destacan el Bosque de Aragón, la zona de Cuautepec y distintos espacios culturales y gastronómicos de la alcaldía.

Janecarlo Lozano afirmó que Gustavo A. Madero también trabaja en materia de seguridad y recuperación de espacios públicos. Señaló que actualmente cuentan con más de 80 kilómetros de senderos seguros y una importante inversión para ampliar este programa en los próximos meses.

Además, destacó que la alcaldía impulsa proyectos culturales como la Feria Internacional del Libro, evento que reunió a miles de visitantes y que, según dijo, ayudó a romper prejuicios sobre el consumo cultural en el norte de la capital.

Durante la conferencia, varios asistentes coincidieron en que este mural puede convertirse en un símbolo de identidad para la comunidad y un ejemplo de cómo el arte urbano puede dejar un legado para futuras generaciones.

Los organizadores informaron que la evaluación oficial para intentar obtener el Récord Guinness se realizará el próximo domingo 24 de mayo. Ese día se espera la presencia de artistas, invitados especiales y figuras relacionadas con el fútbol.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el proyecto representa un esfuerzo conjunto entre artistas, sociedad civil y gobierno local para demostrar que el arte puede recuperar espacios y fortalecer el tejido social.

“Más que romper un récord, queremos dejar una obra que inspire a las próximas generaciones”, concluyó el alcalde.