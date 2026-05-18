Azucena Cisneros pone en marcha pozo Ejidos de Tulpetlac 2 con tecnología de última generación

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con sistemas de última generación, permitiendo su monitoreo remoto desde el C4 y garantizando el abastecimiento para más de 46 mil habitantes de ocho colonias.
La alcaldesa destacó que la inversión se realizó con recursos del Ayuntamiento y del organismo de agua Sapase, y precisó que el pozo podrá ser operado vía remota desde un teléfono celular o una tablet. “Este pozo es uno de los que más agua dan. Hoy ya tenemos el 98% de la red con suministro, pero teníamos 17 años sin agua; los seis años pasados fueron una tragedia”, señaló.
Con los trabajos de reperforación y rehabilitación, la producción del pozo aumentó en un 92%, pasando de 26 a 50 litros por segundo, lo que permitirá mejorar el servicio en colonias como Río de Luz, Sagitario X, VII y VIII, La Florida y Aldeas de Aragón, entre otras.
El director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, detalló que las labores incluyeron reperforación, equipamiento, rehabilitación del cuarto de controles, caseta de cloración, instalación general, clausura de garza, limpieza e instrumentación de telemetría.
Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados en Ecatepec, con monitoreo remoto y telemetría para garantizar eficiencia y transparencia en el suministro. Cisneros Coss reconoció que aún falta mucho por hacer, pero aseguró que se avanza en la transformación para resolver los problemas de los vecinos.