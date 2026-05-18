Azucena Cisneros pone en marcha pozo Ejidos de Tulpetlac 2 con tecnología de última generación

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La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con sistemas de última generación, permitiendo su monitoreo remoto desde el C4 y garantizando el abastecimiento para más de 46 mil habitantes de ocho colonias.

La alcaldesa destacó que la inversión se realizó con recursos del Ayuntamiento y del organismo de agua Sapase, y precisó que el pozo podrá ser operado vía remota desde un teléfono celular o una tablet. “Este pozo es uno de los que más agua dan. Hoy ya tenemos el 98% de la red con suministro, pero teníamos 17 años sin agua; los seis años pasados fueron una tragedia”, señaló.

Con los trabajos de reperforación y rehabilitación, la producción del pozo aumentó en un 92%, pasando de 26 a 50 litros por segundo, lo que permitirá mejorar el servicio en colonias como Río de Luz, Sagitario X, VII y VIII, La Florida y Aldeas de Aragón, entre otras.

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El director de Sapase, Francisco Reyes Vázquez, detalló que las labores incluyeron reperforación, equipamiento, rehabilitación del cuarto de controles, caseta de cloración, instalación general, clausura de garza, limpieza e instrumentación de telemetría.

Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados en Ecatepec, con monitoreo remoto y telemetría para garantizar eficiencia y transparencia en el suministro. Cisneros Coss reconoció que aún falta mucho por hacer, pero aseguró que se avanza en la transformación para resolver los problemas de los vecinos.