Reporta Delfina reducción de delitos de alto impacto en Naucalpan durante abril de 2026





Autoridades del Estado de México informaron una disminución de 59 por ciento en los delitos de alto impacto registrados en el municipio de Naucalpan durante abril de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

La información fue presentada durante una sesión de la Mesa de Paz realizada en Naucalpan, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, donde se revisaron indicadores de seguridad y acciones de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Según los datos expuestos en la reunión, el delito de homicidio doloso también presentó una reducción de 33 por ciento en abril de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las autoridades municipales detallaron que los resultados están vinculados a estrategias de prevención del delito, patrullajes y atención focalizada en zonas con mayor incidencia delictiva, implementadas mediante esquemas de coordinación interinstitucional.