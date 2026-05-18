Llevan a cabo el “Mega-Reciclatón” en Naucalpan

"Mega-Reciclatón” en Naucalpan

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (SMAyDS), realizó el “Mega-Reciclatón” en Naucalpan, en donde recolectaron más de 43 toneladas de residuos como PET, papel, cartón, aluminio, tapitas, Tetrapak, vidrio, residuos eléctricos y electrónicos, los cuales fueron intercambiados por productos comestibles, de limpieza y plantas.

La secretaria de SMAyDS, Alhely Arronis, explicó que la finalidad de la iniciativa es fomentar en la sociedad la economía circular como estrategia para reducir la contaminación y dar un manejo adecuado a los residuos que se generan, al tiempo de aprovechar al máximo los recursos y como consecuencia proteger el medio ambiente.

Arronis agradeció la colaboración de las empresas ambientalmente responsables por contribuir con los miles de artículos que se intercambiaron.

Por otro lado, la funcionaria estatal añadió que la actual administración se ha enfocado en la economía circular, como un modelo indispensable para la disminución de la contaminación y dar a los residuos el tratamiento correcto, al optimizar su uso antes de considerar desecharlos; así como el aprovechamiento de las partes valorizables para ofrecer una segunda vida.

Finalmente, la titular de la SMAyDS hizo un llamado a la población en realizar el manejo adecuado de los residuos y hacer una correcta disposición final de ellos, para la conservación del medio ambiente. También indicó que el no hacerlo adecuadamente repercute directamente en nuestros recursos naturales y ocasiona problemas de salud a la ciudadanía.

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