PAN en Cuauhtémoc cierra filas: respaldo total a Alessandra Rojo de la Vega

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En un mensaje de cohesión y fuerza política, el presidente del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, Kevin Ríos, refrendó el respaldo absoluto de la militancia hacia la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, durante un desayuno con estructuras panistas en la demarcación.

El dirigente local subrayó que la unidad de Acción Nacional es la principal fortaleza para consolidar los resultados del gobierno en el corazón de la ciudad. “El panismo en la demarcación y un servidor cerramos filas de manera absoluta con nuestra alcaldesa; su proyecto tiene todo nuestro apoyo”, afirmó.

Ríos enfatizó que la ciudadanía ya distingue entre un gobierno ausente y uno que sí da la cara, marcando distancia frente a las intenciones de Morena. “Queremos que se escuche fuerte y claro: Alessandra Rojo de la Vega cuenta con el respaldo total, decidido y permanente de las y los panistas de Cuauhtémoc. Vamos a salir a las calles a defender su gobierno con todo nuestro carácter y convicción”, puntualizó.

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El encuentro con la militancia fue presentado como el banderazo oficial de salida rumbo al proceso electoral de 2027. En ese marco, el líder panista envió un mensaje directo al partido oficialista: “Morena quiere recuperar Cuauhtémoc porque nunca soportaron que aquí sí hubiera una alternativa y que las cosas se hicieran mejor, pero no van a regresar porque este equipo está listo para trabajar y refrendar el gran gobierno de nuestra alcaldesa”.