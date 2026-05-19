Autoridades mexiquenses fomentan el cuidado y protección de seres sintientes en estudiantes de primaria

"Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México"

El gobierno del Estado de México otorgó pláticas educativas sobre cuidado animal para más de cuatro mil estudiantes de 94 escuelas primarias, con el propósito de consolidar una educación basada en valores con empatía y responsabilidad social hacia todas las formas de vida.

Las autoridades estatales argumentaron que estas acciones forman parte del programa “Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México”, coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Explicaron que están acordes a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la cual integra el respeto a los animales como un elemento esencial para el desarrollo de ciudadanos conscientes y responsables.

El titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que por medio de las pláticas, impartidas por especialistas, niñas, niños, así como docentes, padres y madres de familia, aprenden sobre cuidados básicos para animales de compañía, trato digno, maltrato animal y a fortalecer la sana convivencia tanto en el entorno escolar como en sus hogares.

Hernández Espejel aseguró que el Estado de México es la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, al estar a la vanguardia en la promoción de una cultura de paz y respeto a la naturaleza desde las aulas.

La Crónica de Hoy 2026