Estado de México reporta baja de 36 % en delitos de alto impacto durante primer cuatrimestre de 2026

El Estado de México registró una disminución de 36 por ciento en los delitos de alto impacto entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informaron autoridades estatales durante una sesión de la Mesa de Paz.

Los 12 delitos considerados dentro de esta categoría mostraron una reducción durante el primer cuatrimestre del año. Entre ellos destaca el robo de vehículo sin violencia, con una baja de 51 por ciento.

La extorsión y el robo a negocio —con y sin violencia— reportaron disminuciones promedio de 40 por ciento, mientras que delitos como homicidio doloso, feminicidio y robo en transporte público con violencia presentaron reducciones iguales o superiores al 34 por ciento.

El gobierno estatal señaló que estos resultados están vinculados con la implementación de distintos operativos de seguridad y estrategias de inteligencia, entre ellos Mando Único Oriente, Enjambre, Bastión, Pegaso, Liberación y Atarraya, enfocados en combatir delitos como robo, extorsión y actividades de grupos criminales.