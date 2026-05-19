Metrópoli

Está dedicada a la venta y distribución de droga, y al halconeo en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc

Cae “La Chofis” de La Unión Tepito, operadora del “Lunares”

Por Jorge Aguilar
Detenida Yuridia Juárez Hernández, alias "La Chofis". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, integrante del grupo delictivo “La Unión Tepito”, colaboradora directa de uno de sus líderes “El Lunares”.

“La Chofis” está dedicada a la venta y distribución de droga, y al halconeo en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los oficiales observaron que en la calle Matamoros a la altura de la calle Peralvillo, “La Chofis” manipulaba envoltorios de plástico como los que son usados para la distribución y comercialización de droga.

Los policías revisaron sus pertenencias y le hallaron 87 dosis de marihuana, 20 envoltorios de cocaína en piedra, una bolsa de plástico con crystal, un bolso tipo cangurera y un teléfono celular.

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