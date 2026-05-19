Cae “La Chofis” de La Unión Tepito, operadora del “Lunares”

Detenida Yuridia Juárez Hernández, alias "La Chofis". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, integrante del grupo delictivo “La Unión Tepito”, colaboradora directa de uno de sus líderes “El Lunares”.

“La Chofis” está dedicada a la venta y distribución de droga, y al halconeo en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los oficiales observaron que en la calle Matamoros a la altura de la calle Peralvillo, “La Chofis” manipulaba envoltorios de plástico como los que son usados para la distribución y comercialización de droga.

Los policías revisaron sus pertenencias y le hallaron 87 dosis de marihuana, 20 envoltorios de cocaína en piedra, una bolsa de plástico con crystal, un bolso tipo cangurera y un teléfono celular.