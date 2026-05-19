Cataluña y Central de Abasto de CDMX exploran cooperación en comercio y logística agroalimentaria

La Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México recibió a una delegación del Gobierno de Cataluña, encabezada por Òscar Ordeig, en una visita institucional orientada al intercambio de experiencias y al análisis de posibles mecanismos de cooperación en materia comercial, agroalimentaria y logística.

Representantes de la CEDA y de la Generalitat de Cataluña abordaron temas relacionados con distribución de alimentos, modernización de mercados, sostenibilidad, innovación logística y cadenas de suministro.

Por parte de la Central de Abasto participaron la coordinadora general, Mónica Pacheco; el coordinador de Operación del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la CEDA, Uriel Dueñas Gama; el gerente de Control de Mercados, Vidal Chávez; el subgerente de Promoción y Difusión Comercial, Miguel Ángel García; y Fernanda Chávez Pérez, subdirectora de Proyectos Especiales de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.

La delegación catalana estuvo conformada por funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como representantes de PRODECA y de la Delegación de Cataluña en México y Centroamérica.

Como parte de la visita, los integrantes de la delegación recorrieron distintas áreas de la Central de Abasto, complejo considerado uno de los principales centros de distribución alimentaria de América Latina, con una superficie de 327 hectáreas y una afluencia diaria de hasta 400 mil personas.

Al término del encuentro, ambas representaciones manifestaron interés en continuar el diálogo sobre posibles esquemas de colaboración vinculados con innovación, comercio y desarrollo sostenible.