Capturan a “El Chipo”, operador financiero del “Jardinero” del CJNG

Detenido José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo". (FGR)

Fue detenido José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo”, operador financiero de Audias Flores Silva “El Jardinero”, líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“El Chipo” trabajaba bajo las órdenes de César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, en Guadalajara Jalisco, ambos detenidos por las fuerzas federales.

También fue detenido Jorge Ernesto Águila Corona, también miembro del CJNG.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron cinco inmuebles relacionados con actividades ilícitas.

Derivado de las investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR y SSPC, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), se ubicaron en las inmediaciones de los inmuebles ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara, Jalisco.

En dichos lugares, los elementos federales ejecutaron las órdenes de cateo y lograron la detención de José “N” y Jorge “N”.

Como resultado de los operativos, se aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

“El Jardinero” y “El Güero Conta”

“El Jardinero” y sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

Desde estas regiones, este criminal coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización.

Además, este sujeto tenía un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final, para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas.

Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta “protección” a cambio de cuotas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica.

Igualmente, de acuerdo con información de inteligencia, esta red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos grandes toneladas de droga.

“El Jardinero” es un operador criminal que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

En tanto, César “N”, alias “Güero Conta” era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

Asimismo, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal.