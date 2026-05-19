Tarjetón Digital del IMSS 2026 para activos y jubilados: pasos para tramitarlo y descargar en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene en pie el sistema del Tarjetón Digital IMSS, una plataforma que permite a trabajadores activos, pensionados y jubilados consultar información relacionada con pagos, percepciones y deducciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
La herramienta forma parte del proceso de digitalización impulsado por el organismo para reducir trámites presenciales y facilitar el acceso a documentos laborales y financieros.
Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve
El Tarjetón Digital IMSS 2026 funciona como un portal electrónico donde los afiliados pueden acceder a sus comprobantes de pago y consultar datos relacionados con su situación laboral o de pensión.
Entre las funciones habilitadas dentro de la plataforma se encuentra la descarga de recibos en formato digital, la consulta de salarios, descuentos, préstamos y deducciones, además de la actualización de datos personales como correo electrónico, domicilio y número telefónico.
El sistema también permite revisar tarjetones de meses anteriores, una opción que facilita llevar un registro histórico de pagos y movimientos administrativos.
Requisitos para obtener el Tarjetón Digital del IMSS para trabajadores activos y jubilados
Para realizar el registro en línea es necesario contar con algunos datos personales y laborales. El sistema solicita un correo electrónico vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP), la fecha de ingreso al IMSS, la matrícula o número de Seguridad Social y la entidad de procedencia.
También se requiere acceso a un dispositivo con conexión estable a internet, ya sea computadora, teléfono móvil o tableta.
Cómo tramitar y descargar el Tarjetón Digital IMSS 2026
El procedimiento se realiza completamente en línea a través de la plataforma oficial habilitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El primer paso consiste en ingresar al portal del Tarjetón Digital y seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios. Posteriormente, el sistema solicita capturar los datos personales y laborales, incluyendo matrícula, CURP, correo electrónico y fecha de ingreso al instituto.
Después de completar el formulario, el usuario debe crear una contraseña segura y confirmar el registro. Una vez validada la información, el sistema envía un correo de confirmación para activar el acceso.
Con la cuenta habilitada, el trabajador o jubilado puede iniciar sesión para consultar los comprobantes disponibles y descargar el tarjetón en formato PDF desde cualquier momento.
Beneficios del Tarjetón Digital IMSS en 2026
La digitalización del tarjetón busca reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a la información laboral y financiera de los afiliados. El servicio está disponible las 24 horas y permite consultar documentos desde cualquier lugar.
El sistema también incorpora medidas de seguridad mediante usuario y contraseña para proteger los datos personales de cada trabajador o pensionado.
Otro de los beneficios es la posibilidad de mantener un historial digital de pagos y deducciones, lo que ayuda a los usuarios a tener un mejor control administrativo y financiero sin depender de documentos impresos.