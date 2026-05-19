Tarjetón Digital del IMSS 2026 para activos y jubilados: pasos para tramitarlo y descargar en línea

Tarjetón IMSS Digital 2026 La plataforma está disponible para descargarlo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene en pie el sistema del Tarjetón Digital IMSS, una plataforma que permite a trabajadores activos, pensionados y jubilados consultar información relacionada con pagos, percepciones y deducciones desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La herramienta forma parte del proceso de digitalización impulsado por el organismo para reducir trámites presenciales y facilitar el acceso a documentos laborales y financieros.

Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve

El Tarjetón Digital IMSS 2026 funciona como un portal electrónico donde los afiliados pueden acceder a sus comprobantes de pago y consultar datos relacionados con su situación laboral o de pensión.

Entre las funciones habilitadas dentro de la plataforma se encuentra la descarga de recibos en formato digital, la consulta de salarios, descuentos, préstamos y deducciones, además de la actualización de datos personales como correo electrónico, domicilio y número telefónico.

El sistema también permite revisar tarjetones de meses anteriores, una opción que facilita llevar un registro histórico de pagos y movimientos administrativos.

Requisitos para obtener el Tarjetón Digital del IMSS para trabajadores activos y jubilados

Para realizar el registro en línea es necesario contar con algunos datos personales y laborales. El sistema solicita un correo electrónico vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP), la fecha de ingreso al IMSS, la matrícula o número de Seguridad Social y la entidad de procedencia.

También se requiere acceso a un dispositivo con conexión estable a internet, ya sea computadora, teléfono móvil o tableta.

Cómo tramitar y descargar el Tarjetón Digital IMSS 2026

El procedimiento se realiza completamente en línea a través de la plataforma oficial habilitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El primer paso consiste en ingresar al portal del Tarjetón Digital y seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios. Posteriormente, el sistema solicita capturar los datos personales y laborales, incluyendo matrícula, CURP, correo electrónico y fecha de ingreso al instituto.

Después de completar el formulario, el usuario debe crear una contraseña segura y confirmar el registro. Una vez validada la información, el sistema envía un correo de confirmación para activar el acceso.

Con la cuenta habilitada, el trabajador o jubilado puede iniciar sesión para consultar los comprobantes disponibles y descargar el tarjetón en formato PDF desde cualquier momento.

Beneficios del Tarjetón Digital IMSS en 2026

La digitalización del tarjetón busca reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a la información laboral y financiera de los afiliados. El servicio está disponible las 24 horas y permite consultar documentos desde cualquier lugar.

El sistema también incorpora medidas de seguridad mediante usuario y contraseña para proteger los datos personales de cada trabajador o pensionado.

Otro de los beneficios es la posibilidad de mantener un historial digital de pagos y deducciones, lo que ayuda a los usuarios a tener un mejor control administrativo y financiero sin depender de documentos impresos.