TEPJF crea especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral; abordará IA y desinformación

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE) El programa busca preparar perfiles capaces de enfrentar retos como la inteligencia artificial, la desinformación y el impacto de las plataformas digitales en los procesos democráticos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrirá una nueva especialidad académica enfocada en los desafíos tecnológicos que enfrenta la democracia en la era digital.

A través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), el organismo anunció la creación de la especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral, un programa que busca formar profesionales especializados en temas como inteligencia artificial, derechos digitales y regulación tecnológica aplicada al ámbito electoral.

La propuesta académica, considerada pionera dentro del sistema judicial electoral mexicano, surge en medio del crecimiento de fenómenos como la desinformación en redes sociales, el uso de tecnologías digitales en campañas políticas y el avance de herramientas basadas en IA.

De acuerdo con el TEPJF, el objetivo es capacitar perfiles que puedan analizar y aplicar tecnologías para fortalecer la participación ciudadana, garantizar elecciones transparentes y acercar la justicia electoral a la población.

El programa también pretende responder a nuevos retos relacionados con plataformas digitales, participación política en internet y conflictos jurídicos derivados de la transformación tecnológica.

La especialidad tendrá un enfoque multidisciplinario que combinará temas de derecho, democracia, ética, tecnología y derechos humanos digitales.

El plan de estudios estará dividido en tres módulos especializados.

Entre los temas que incluirá destacan inteligencia artificial, ciberdemocracia, regulación tecnológica, ciberjusticia electoral y resolución digital de controversias.

También se abordarán herramientas y tecnologías emergentes como blockchain, big data, realidad virtual y ciberseguridad, además del impacto de la llamada Cuarta Revolución Industrial en los sistemas democráticos.

La nueva especialidad ya cuenta con registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En una primera etapa estará dirigida al personal interno del Tribunal Electoral, aunque la Escuela Judicial Electoral informó que ya trabaja en una modalidad abierta y no escolarizada para que en el futuro pueda ser cursada por el público en general.

El TEPJF señaló que esta iniciativa forma parte de su estrategia para modernizar la justicia electoral y adaptarse a los cambios tecnológicos que impactan directamente en los procesos democráticos del país.