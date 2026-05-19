Profeco crea alianza con la ANTAD para la protección de la economía familiar

Profeco y ANTAD

Durante la inauguración de la Expo ANTAD 2026, que se lleva a cabo del 19 al 21 de mayo en Guadalajara, Jalisco, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, dio a conocer la alianza con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), a beneficio de la población. Dicho evento, reúne a los principales especialistas de la industria de alimentos, bebidas, repostería, mercancías generales, mobiliario y equipamiento, y tecnología y logística.

Escalante Ruiz destacó el compromiso con los empresarios con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyo objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias frente al aumento de precios.

“Un acuerdo voluntario para mantener precios accesibles y estabilizar el costo de productos de primera necesidad desde la raíz, lo que permite que el impacto positivo llegue a las personas consumidoras en mercados locales y tiendas de autoservicio”, expresó el procurador.

Asimismo, la Profeco reconoció a los asociados de la ANTAD, liderados por Diego Cosío Barto, quienes han absorbido parte de los incrementos en costos internacionales buscado alternativas para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

“Cada vez que mantienen un precio estable en los productos de primera necesidad, están diciendo: “aquí no se especula, aquí se sirve”. Cada vez que amplían su oferta de alimentos básicos, están diciendo: “la alimentación es un derecho, no un lujo”, puntualizó Escalante Ruiz.

Finalmente, el procurador reiteró que las puertas de la Procuraduría seguirán abiertas para acompañar, resolver dudas, compartir mejores prácticas y para celebrar los éxitos en conjunto. Enfatizó que Guadalajara será sede del Mundial FIFA 2026-Mundial Social y que a través de su hospitalidad, el país mostrará que los negocios pueden ser una fuerza para el bien común.

La Crónica de Hoy 2026