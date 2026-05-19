Congreso declara el 5 de mayo como “Día de las Mujeres Parteras” en la CDMX

Legisladoras de Morena acompañadas de parteras de distintas alcaldías de la CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa para que el 5 de mayo de cada año se conmemore el “Día de las Mujeres Parteras” en la capital, lo anterior, en reconocimiento a la labor que realizan para brindar cuidados y atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y postparto, con base en sus conocimientos, cosmovisiones, tradiciones y cultura.

La propuesta fue aprobada con 53 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y fue presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, el pasado 10 de marzo.

El dictamen fue fundamentado por la diputada Yuriri Ayala, en su calidad de integrante de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, quien explicó que las mujeres parteras han existido desde hace siglos y que su actividad ha estado profundamente ligada a las comunidades y pueblos originarios.

“La partera tradicional representa también identidad cultural, transmisión de saberes y una forma más humana de entender el nacimiento y los cuidados de las mujeres. Su labor ha contribuido a generar espacios de mayor confianza y mayor respeto hacia los derechos de las mujeres, incluso en prácticas como la violencia obstétrica”, puntualizó.

Explicó que se determinó establecer el 5 de mayo como el ‘Día de las Mujeres Parteras’ en la Ciudad de México, a fin de mantener congruencia con el reconocimiento internacional ya establecido en torno a esta conmemoración.

Al razonar su voto, la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de los diputados de Morena, señaló que conmemorar dicha fecha, “es el acto de amor más grande que hacemos las mujeres, que es parir a nuestras hijas y a nuestros hijos. Por eso, es muy importante decir que en esta ciudad hay aproximadamente mil 200 parteras. Necesitamos coadyuvar con todas ellas para que puedan seguir haciendo su labor en esta gran metrópoli”, expresó.

Al expresar su voto a favor, la legisladora Judith Vanegas Tapia, también de Morena, comentó que por su origen y profesión como médica reconoce el trabajo de las parteras tradicionales.

La representante popular afirmó que son mujeres ejemplares que han traído vidas en las mejores condiciones, por lo que no se debe perder este oficio.