Sánchez Barrios acusa a la FGJ de proteger a los autores intelectuales de su atentado

La diputada Diana Sánchez Barrios declaró que declaró que los autores intelectuales de su atentado son parte de un grupo de personas colombianas que hacen préstamos (Jennifer Garlem)

“Es preocupante que la fiscalía ya tenga todos los elementos para detener a los autores intelectuales de mi atentado y no los detenga. Parece que la fiscalía los está protegiendo, está actuando como cómplice porque no los detiene, no los quiere detener”, así lo declaró la diputada local Diana Sánchez Barrios, quien sufrió un atentado en octubre de 2024.

En ese contexto, Sánchez Barrios hizo responsable a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), a cargo de Bertha Alcalde Luján, de cualquier agresión o daño que pueda sufrir ya que sigue recibiendo amenazas de muerte y las autoridades “no hacen nada”

“Yo ya le dije a la fiscala: si me llega a pasar algo, usted es responsable. Porque yo he recibido amenazas y las sigo recibiendo… Mi vida sigue en peligro”, expresó tras señalar las omisiones.

La legisladora recordó que cuando ella y su mamá (de más de 80 años) fueron detenidas, la FGJCDMX ni siquiera tenía los elementos suficientes para su detención y a pesar de ello, estuvieron tres años en prisión “por nada”.

“La verdad no sé quién los esté protegiendo, porque era para que ya estuvieran detenidos… La fiscalía detiene a la gente por nada, o sea, luego ni tiene elementos y las personas ya están en el reclusorio”, agregó.

Responsables, respaldados por la Unión de Tepito y por la FGJ

Sánchez Barrios declaró que los autores intelectuales de su atentado son parte de un grupo de personas colombianas, respaldado por la Unión de Tepito, que se dedican a prestar dinero; afirmó que dichas personas son sus familiares.

“Quiero dejar muy claro que ya están todos los elementos, todos, todos, para que estas personas ya tengan las órdenes de aprehensión y estén en un proceso”, comentó al informar que desde hace un mes se reforzó la información para que las personas fueran detenidas, pero la FGJ sigue sin actuar a su favor.

“Se le entregó a la fiscalía entrevistas de los testigos que detallaron cómo se fue planeando todo, y de cómo se llevó a cabo la ejecución de este evento”; declaró el abogado Esteban Jiménez y agregó que hay información telefónica, de cámaras de seguridad, sobre los vehículos, de domicilios donde se reunieron para orquestar el atentado y las personas ya están identificadas.

“Se reforzaron las pruebas porque hemos tenido reunión en la fiscalía y nos dice, ay, es que falta eso, falta lo otro. Yo ahí le dije, ¿cómo es posible que a mí cuando me detuvieron ni siquiera tenían los elementos suficientes y estas personas que le quitaron la vida a Víctor, que le quitaron la vida a mi primo y que casi me quitan la vida, estén en libertad?”, cuestionó.

La legisladora informó que ya le ha pedido a Bertha Alcalde que investigue con qué grupos de delincuentes están trabajando sus agresores, “que no me crea a mí, que investigue, son las que operan en Cuauhtémoc todo el préstamo con los colombianos. Siempre andan armados, en motos, amenazando a las personas que les prestan dinero”, añadió.

“Yo no sé por qué los cubren. La verdad, soy la más interesada en saber por qué los protege la fiscalía… De verdad que no lo entiendo, no sé quién está atrás de ellos para que la fiscalía no pueda actuar… Yo ya le avisé a la fiscalía, ya les dije que tuve amenazas, ya les dije que ellos están planeando otra vez quitarme la vida.

“Y ya le dimos todos los elementos necesarios e importantes y está haciendo caso omiso. Por eso hago responsable a la fiscalía de lo que me llegue a suceder a mí, porque pareciera que los están protegiendo. Muy grave”.

Para finalizar, la diputada aseguró que utilizará los medios necesarios, incluso la tribuna, para proteger su vida.

“Yo ya viví lo que es el impacto de cinco balazos. Mi familia ya vivió el terror y el dolor de verme casi perder la vida. O sea, yo voy a ocupar la tribuna y todos los elementos necesarios para exhibir que la fiscalía está protegiendo a delincuentes, está protegiendo a asesinos”, lamentó.