Personas servidoras públicas del EdoMéx tienen hasta el 31 de mayo para presentar su Declaración Patrimonial

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México informó que al cierre de la primera quincena de mayo, más del 60 por ciento de las y los servidores públicos ya presentaron su Declaración de Modificación Patrimonial, de Intereses y la constancia de Declaración Fiscal, correspondiente al ejercicio 2025.

La dependencia estatal reconoció el compromiso de las personas servidoras públicas que ya cumplieron con esta obligación. Afirmaron que con esto se demuestra que la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas son principios fundamentales en el servicio público y que fortalecen la confianza ciudadana.

Asimismo, las autoridades estatales puntualizaron que la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial funge como uno de los principales pilares en el combate a la corrupción, establecida en el eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo. “Estado de Derecho y austeridad” del Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029.

La Secretaría de la Contraloría hizo un llamado a quienes aún no realizan este trámite para que lo hagan antes del 31 de mayo próximo, fecha límite, a fin de evitar las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal y municipios, además de contribuir al fortalecimiento de una gestión pública transparente, confiable y comprometida con la ciudadanía.

Por lo anterior, la secretaría pone a su disposición los siguientes canales de atención, tales como: línea telefónica, a través del número 722 275 67 00, en las extensiones 20041, 20105, 20123, 20124 y 20157; en redes sociales oficiales, Facebook y X; así como un chat de asistencia en línea disponible en la plataforma Decl@raNET durante el resto del mes.

La Crónica de Hoy 2026