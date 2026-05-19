Marcha del Politécnico hoy martes 19 de mayo: horario, ruta y vialidades afectadas

Marcha IPN 19 de mayo La comunidad politécnica se movilizará este martes 19 de mayo para la entrega del pliego petitorio a la SEP.

La Ciudad de México enfrentará afectaciones en vialidades este martes 19 de mayo debido a que se llevará a cabo una movilización liderada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras la aprobación de un paro de 72 horas con toma de instalaciones.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina esta mañana, la manifestación de los y las estudiantes del IPN será en dos puntos diferentes de la ciudad, por lo que te informamos al respecto para tomar precauciones en tus trayectos de este martes.

¿Por qué se manifiestan estudiantes del IPN hoy 19 de mayo?

La comunidad politécnica se movilizará nuevamente este martes para hacer la entrega del pliego petitorio en el que exigen reconocimiento del movimiento estudiantil, destitución de autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades, entre otras demandas de transparencia y lineamientos.

Quienes lideran el movimiento son alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENBC), quienes obtuvieron la mayoría de respaldo para realizar un paro de 72 horas con toma de instalaciones de UDIMEB, Vacunología y Factor de Transferencia.

Con un total de 1,049 personas participantes en la votación de la comunidad estudiantil, 782 votos accedieron a realizar una marcha con destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la mañana de este martes 19 de mayo.

Marcha IPN este martes 19 de mayo: hora y rutas de la manifestación

La movilización de estudiantes del IPN iniciará a las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, con punto de encuentro en la estación Allende de la Línea 2 del Servicio de Transporte Colectivo Metro CDMX.

Desde ese espacio, se movilizarán hacia la Secretaría de Educación Pública para hacer la entrega del pliego petitorio; éste incluye principalmente:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Revisión de presuntas irregularidades administrativas.

Fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.

Mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

Restitución de recursos institucionales.

Reincorporación de plazas docentes vacantes.

¿Cuál será la otra protesta del IPN hoy martes 19 de mayo?

Este mismo día, la comunidad politécnica llevará a cabo otra movilización en la alcaldía Gustavo A. Madero, con la finalidad de realizar una asamblea interpolitécnica para discutir y definir el plan de acción ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación a las demandas generales.

La concentración de estudiantes tendrá por punto central la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, que se ubica en avenida Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, e iniciará a las 14:30 horas de este martes.