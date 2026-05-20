Caen 3 ladrones de transportistas de medicamentos controlados en Iztapalapa

Detenidos

La policía capitalina detuvo a tres sujetos vinculados al robo de camiones y camionetas de transporte de medicamentos y al narcomenudeo en la zona oriente

Se trata de Hirving Fernando Olivares Romero, Marisol Quiroz Cruz, Adriana Michelle Benitez Quiroz; se recuperaron cajas con tabletas de Clonazepam y de Asenlix.

Los agentes atendían varias denuncias ciudadanas por la comercialización de narcóticos y otras actividades ilícitas vinculadas al robo de productos de farmacia.

Tras las estrategias implementadas identificaron un inmueble, el cual era utilizado para el almacenamiento de droga.

Al implementar un despliegue operativo, se ejecutó la orden de cateo en el predio ubicado en la avenida Revolución, de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa. Durante la acción, los uniformados aseguraron dos armas de fuego cortas, 57 bolsitas con metanfetamina, 119 dosis de marihuana, medio kilogramo de la misma hierba a granel y 23 cajas con medicamento controlado, asimismo, detuvieron a los ladrones.