Magdalena Contreras despliega operativo especial por temporada de lluvias

La alcaldía Magdalena Contreras presentó el “Operativo Tormenta”, estrategia enfocada en la prevención, atención de emergencias y reducción de riesgos durante la temporada de lluvias.

El programa contempla acciones de coordinación territorial, despliegue de personal operativo y equipamiento especializado con el objetivo de atender posibles afectaciones derivadas de precipitaciones intensas, inundaciones, encharcamientos y caída de árboles.

El operativo tiene como propósito proteger la integridad, la vida y el patrimonio de las familias que habitan en esta zona del sur de la Ciudad de México, una de las alcaldías con mayor presencia de áreas boscosas y barrancas, condiciones que históricamente incrementan la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.

Magdalena Contreras despliega operativo especial por temporada de lluvias

La estrategia considera una división territorial de la alcaldía en siete polígonos operativos. Cada uno contará con un responsable encargado de coordinar distintas colonias y mantener comunicación directa con las áreas de atención correspondientes.

Según la información difundida por la administración local, este esquema busca agilizar la canalización de reportes ciudadanos y facilitar una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

El modelo de operación también pretende garantizar cobertura en todas las colonias de la alcaldía durante la temporada de lluvias.

Para ello, se establecieron canales directos de comunicación con áreas especializadas de Protección Civil y cuerpos de apoyo, a fin de que los reportes por inundaciones, encharcamientos, deslaves o caída de árboles puedan atenderse con mayor rapidez.

Magdalena Contreras despliega operativo especial por temporada de lluvias

La alcaldía señaló que la estrategia se sustenta en tres ejes principales. Primero, la organización territorial, luego coordinación interinstitucional y al final seguimiento permanente. Bajo este esquema participarán distintas áreas operativas de la administración local, además de corporaciones de apoyo y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, afirmó que la coordinación entre autoridades federales, capitalinas y locales será clave para enfrentar cualquier situación de riesgo asociada con las lluvias.

El funcionario indicó que la prevención y la atención de emergencias requieren trabajo conjunto y comunicación constante entre las instituciones involucradas. Añadió que el seguimiento permanente permitirá responder de manera oportuna ante posibles contingencias.

Como parte del despliegue operativo para esta temporada, la alcaldía informó que contará con 10 cuadrillas operativas distribuidas en distintos puntos de la demarcación. Además, se utilizarán 18 camionetas pick-up para labores de traslado y atención inmediata.

El equipamiento también incluye dos unidades Bobcat y cuatro unidades Vactor, maquinaria utilizada principalmente para labores de desazolve y limpieza de drenajes, así como cuatro camiones de volteo para el retiro de materiales y residuos.

En materia de rescate y atención médica, el operativo dispondrá de una unidad especial de rescate, cuatro ambulancias y cuatro motocicletas de primer contacto. Asimismo, se incorporará una cuatrimoto de búsqueda y rescate destinada a facilitar el acceso a zonas de difícil tránsito, especialmente en áreas boscosas o con pendientes pronunciadas.

El estado de fuerza contempla además 55 patrullas y una torre táctica para reforzar las tareas de vigilancia y apoyo territorial, además de dos grúas que podrán utilizarse para el retiro de vehículos o estructuras que representen riesgo durante las lluvias.

La administración local informó que el operativo estará respaldado por 53 personas capacitadas específicamente para la atención de emergencias.

También participarán siete especialistas con capacidad para emitir opiniones técnicas de riesgo relacionadas con afectaciones estructurales, deslaves o posibles daños derivados de fenómenos meteorológicos.

A estas labores se sumarán 266 policías auxiliares que apoyarán en tareas de prevención, resguardo y atención territorial durante la temporada de precipitaciones.

Cabe recordar que en los últimos años, distintas zonas de Magdalena Contreras han registrado afectaciones relacionadas con lluvias intensas, principalmente por acumulación de agua, saturación del drenaje y caída de árboles. Debido a sus características geográficas y ambientales, la alcaldía suele enfrentar riesgos asociados con escurrimientos provenientes de áreas altas y barrancas.

La temporada de lluvias en la Ciudad de México generalmente se extiende entre mayo y octubre, periodo en el que las autoridades capitalinas implementan programas especiales de protección civil para reducir riesgos a la población y atender contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos.