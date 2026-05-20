¿Cómo va la huelga de transportistas en CDMX?: Actualización de la marcha de este miércoles 20 de mayo

Marcha de transportistas en CDMX Campesinos de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano bloquean Eje 2 y Passeo de la Reforma, para exigirle al gobierno federal que saque a los granos básicos f nlas negociaciones del T MEC y precios de garantía para sus cosecha. Debido a esta manifestación permanece suspendido el paso para el Metrobús Línea 7, lo que obligo que usuarios a bajarse y caminar hasta el metro Garibaldi para poder continuar su camino. (Axel Sánchez)

La movilización convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones campesinas mantiene importantes afectaciones viales este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México, principalmente en la zona centro y en los accesos carreteros hacia la capital del país.

¿Cómo va la huelga de transportistas en CDMX?

Los contingentes comenzaron a concentrarse desde las primeras horas de la mañana en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma. Posteriormente, avanzaron rumbo al Senado de la República y otros puntos federales como la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.

La protesta reúne a transportistas, campesinos, maestros y otros grupos sociales que exigen mayor seguridad en carreteras, atención a casos de desapariciones, mejores condiciones para el campo y apoyos sociales. Integrantes de ANTAC también han denunciado robos y violencia contra operadores en distintas autopistas del país.

¿Cuáles son las vialidades afectadas por la marcha de transportistas?

Hasta el mediodía de este miércoles, las mayores complicaciones viales se reportan en:

Paseo de la Reforma, especialmente en carriles centrales.

Eje 2 Norte.

Circuito Interior.

Avenida Juárez.

Insurgentes Centro.

Zona del Senado de la República.

Inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Accesos hacia el Centro Histórico y Zócalo capitalino.

Además, se mantienen alertas por posibles bloqueos intermitentes en autopistas de entrada a la Ciudad de México, entre ellas:

México-Querétaro.

México-Pachuca.

México-Puebla.

México-Cuernavaca.

México-Toluca.

Las autoridades de movilidad recomendaron evitar la zona centro de la capital durante gran parte del día y utilizar rutas alternas como Circuito Bicentenario, Viaducto y avenidas secundarias para reducir tiempos de traslado.

Autoridades mantienen vigilancia por el paro de transportistas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron operativos de tránsito y filtros preventivos en diversos puntos para contener el avance de unidades pesadas y reducir afectaciones mayores. Sin embargo, autoridades no descartan que algunos grupos instalen plantones o realicen cierres temporales en puntos estratégicos de la capital.

La movilización continúa durante la tarde de este miércoles y se prevé que las afectaciones viales persistan en corredores clave de la Ciudad de México conforme avance el contingente hacia dependencias federales.