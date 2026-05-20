Exigen vecinos reponer consulta del PGD; señalan que “es una farsa”

Vecinos acusan que consulta del PGD es una farsa

Más de 50 integrantes de Copacos, líderes vecinales, representantes ciudadanos y habitantes de distintas alcaldías acudieron al Congreso de la Ciudad de México para exigir que se reponga la consulta pública del Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Las y los ciudadanos fueron respaldados por la diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación, quien presentó un exhorto para la reposición de la consulta, que surge directamente de las exigencias y denuncias de ciudadanos que participaron en el proceso y que acusan irregularidades, opacidad y falta de difusión adecuada del documento que definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años.

“Hoy este Congreso tiene que decidir si estará del lado de la simulación o del lado de la participación auténtica. Las y los ciudadanos que hoy nos acompañan no vienen a pedir privilegios; vienen a exigir algo elemental: que se respete su derecho a ser escuchados”, afirmó.

Durante su intervención, la diputada panista reconoció la lucha de las Copacos y organizaciones vecinales que han enfrentado a un gobierno que quiere imponer su voluntad sin escuchar verdaderamente a la gente.

“Mientras el gobierno presume consultas y cifras, los vecinos denuncian inconsistencias, falta de información y procesos que no garantizan una participación real”, lamentó.

La legisladora señaló que el Plan General de Desarrollo fue sometido a una consulta cuestionada por ciudadanos y especialistas debido a que el documento no tuvo una difusión suficiente y porque los mecanismos implementados por las autoridades no permitieron un análisis profundo de su contenido.

Y añadió que la presencia de vecinos en el recinto legislativo permitió evidenciar la verdadera disposición que tiene la izquierda gobernante para escuchar a la ciudadanía, ya que el punto de acuerdo no fue a probado por Morena y sus aliados.

Finalmente, reiteró que el objetivo del exhorto no es frenar la planeación de la ciudad, sino garantizar que el Plan General de Desarrollo tenga legitimidad social y se construya con la participación real de las y los capitalinos.