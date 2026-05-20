IECM ordena medidas cautelares por presunta violencia política de género

IECM

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó medidas cautelares, la ampliación de un procedimiento especial sancionador y acciones de seguimiento derivadas de una denuncia por hechos que podrían constituir violencia política de género.

El organismo electoral indicó que las medidas fueron determinadas tras la presentación, el 18 de mayo, de un escrito de ampliación de queja relacionado con expresiones difundidas en entrevistas televisivas y radiofónicas.

Durante su Vigésima Primera Sesión Urgente, la Comisión avaló medidas cautelares vinculadas con publicaciones y contenidos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a los derechos político-electorales de la persona denunciante.

Ls acciones aprobadas fueron la edición de materiales audiovisuales correspondientes a entrevistas difundidas en medios de comunicación, así como la eliminación de publicaciones en la red social X que incluyen referencias a la identidad y expresión de género de la persona promovente.

El IECM informó que también dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y realizará diligencias relacionadas con el análisis de riesgo correspondiente, para lo cual solicitará a la denunciante definir fecha y hora para su aplicación.

Según el organismo, las medidas fueron adoptadas con perspectiva de género y con el propósito de proteger a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.