Congreso CDMX aprueba crear la Secretaría del Deporte

Congreso aprueba creación de la Secretaría del Deporte

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad crear la Secretaría del Deporte, que permitirá fortalecer la activación física, impulsar el deporte comunitario, apoyar el alto rendimiento, formar la inclusión de personas con discapacidad, promover la igualdad sustantiva, y aprovechar al deporte como una herramienta para la salud física y mental.

Ante la presencia del titular del Instituto del Deporte (Indeporte), Javier Hidalgo —que estará a cargo de dicha dependencia—, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, celebró que el dictamen también reconoce al deporte como un derecho humano y como una herramienta de transformación social y de salud pública.

Aseguró que se trata de una política pública con visión de futuro, que entiende que el deporte transforma vidas.

“Que entiende que una cancha recuperada puede cambiar el destino de una comunidad; que una niña o niño que encuentra oportunidades en el deporte, también encuentra disciplina, valores, identidad y esperanza”, puntualizó.

El legislador recordó que el Gobierno local ha trabajado en dicha materia con la recuperación de espacios públicos y deportivos, la rehabilitación de canchas, y el impulso al deporte comunitario.

Así como en la promoción de actividades masivas de activación física y el fortalecimiento de eventos deportivos de talla internacional, que hoy colocan a la capital del país como un referente mundial.

“Hoy vemos parques llenos de vida, unidades deportivas activas, niñas y niños practicando deporte en sus comunidades y juventudes encontrando en el deporte una alternativa de desarrollo y bienestar. Esto demuestra que cuando hay voluntad política y visión social, los resultados llegan”, afirmó.

Lobo Rodríguez destacó que la elaboración de dicho dictamen fue gracias a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, ya que hubo diálogo, apertura y voluntad para construir coincidencias por encima de diferencias.

“Se retomaron ideas, propuestas y observaciones de distintas fuerzas políticas, porque cuando se trata del bienestar de la gente, lo correcto es construir en conjunto”.

En su oportunidad, la diputada Elizabeth Mateos, presidenta de la Comisión de Administración Pública expuso que elevar el deporte al rango de Secretaría permitirá que la Ciudad de México cuente con una institución robusta, con presupuesto propio y capacidad de planeación a largo plazo, así como con la fuerza jurídica para coordinar esfuerzos en las 16 alcaldías.

La panista Frida Guillén señaló que el deporte es un mecanismo de intervención social, capaz de transformar dinámicas sociales y generar oportunidades para las próximas generaciones.

En ese contexto, aplaudió la transición del Indeporte a la Secretaría del Deporte, ya que representa una decisión estratégica para fortalecer la capacidad del Gobierno capitalino, al visibilizar el deporte como una verdadera herramienta del bien común.

La diputada morenista Xóchitl Bravo afirmó que la dependencia funcionará como un mecanismo para alejar a las y los jóvenes de las prácticas violentas.