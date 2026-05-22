Avanza Ley del Sistema de Cuidados de la CDMX; “no contempla todas las visiones”, señala MC

El dictamen será votado el próximo 26 de mayo

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones —por unanimidad— el dictamen de la iniciativa para expedir la Ley del Sistema de Cuidados capitalina, que fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 12 de octubre y será votado en pleno el próximo martes 26 de mayo.

Las y los legisladores que participaron durante la reunión, destacaron que dicho dictamen representa un paso importante para fortalecer el bienestar social y construir una política pública en materia de cuidados en la capital del país.

El presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Víctor Varela, precisó que la ley establece bases para la articulación de acciones orientadas tanto a las personas que requieran cuidados como a quienes los brinden.

Entre dichos elementos destaca la creación y fortalecimiento de los centros de cuidados; la coordinación interinstitucional, la planeación territorial de los servicios, y la profesionalización de las personas cuidadoras.

También la generación del sistema de información y evaluación, y se plantea una visión progresiva del Sistema de Cuidados.

El coordinador de la bancada naranja Royfid Torres González, celebró la votación por una unanimidad, pero advirtió que pese al tiempo de consulta y escucha de historias, no contempla todas las visiones y trabajarán por hacerla perfectible.

El diputado recordó que de manera particular ha impulsado el tema durante 4 años, con tres propuestas legislativas de Ley, una en la II legislatura y dos en la presente, pero este logro destacó, se da gracias al trabajo de activistas, sociedad civil y sectores que tuvieron que recurrir, incluso, a los amparos para obligar al congreso a este momento.

“Algo que ha sido muy relevante en la discusión de este dictamen es el ejercicio de escucha que tuvimos en distintos lugares de la ciudad; celebro que la gran mayoría de esos aprendizajes se vieron reflejados a la hora de la construcción del dictamen... ¿Están todos? Desafortunadamente no, pero sí fueron escuchados y sé que todas las leyes son perfectibles y todavía nos va a faltar un gran camino en la implementación".

La primera Ley de Cuidados en el país

Aseguró que esta ley será de vanguardia en el país, atenderá a millones de personas, particularmente a las mujeres que siguen cuidando en solitario, que afrontan los retos todos los días de manera aislada.

Destacó que aunque aún persisten diferencias entre los grupos parlamentarios, poder avanzar en temas por unanimidad, ampliamente consultados y construidos con la opinión de especialistas y académicos, debería ser la constante, por lo que el dictamen votado es ejemplo de civilidad y voluntad política.

“Con esta Ley se da un paso muy importante, pues prácticamente el 75 por ciento de las personas que son cuidadoras en la Ciudad de México, son mujeres. Estamos liberando de una carga que además nosotros en Movimiento Ciudadano siempre lo hemos dicho, es trabajo que no se había remunerado de miles de mujeres que pueden ahora utilizar su tiempo y que tienen la seguridad de que la responsabilidad está compartida con el Estado y con las instituciones”, añadió Paty Urriza, también de Movimiento Ciudadano.